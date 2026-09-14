Los resultados que le bastarían a Antonelli para asegurar el título de F1 2026

Hace falta un poco de imaginación para pensar, de alguna manera, que el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2026 tenga un desenlace dramático. Tras 14 Grandes Premios, Kimi Antonelli lidera la clasificación con 81 puntos de ventaja sobre George Russell, 101 sobre Lewis Hamilton y 106 sobre Lando Norris.

La mayor desventaja, en términos absolutos, que jamás haya remontado un piloto fueron los 46 puntos con los que Max Verstappen ya estaba por detrás de Charles Leclerc en 2022. Pero eso fue tras la tercera carrera de la temporada, en Melbourne. Al final, el segundo título mundial de Verstappen quedó claro, con 454 puntos frente a 308.

En términos relativos, la remontada de James Hunt en la temporada de 1976, llevada al cine en la superproducción de Hollywood "Rush", fue incluso más impresionante. Aunque su máxima diferencia con respecto a Niki Lauda fue "solo" de 35 puntos, en aquella época una victoria en un Gran Premio solo valía nueve puntos, en lugar de los 25 actuales. Si se recalcula la diferencia de Hunt de forma proporcional, basándose en los puntos que otorga una victoria según el sistema actual, esos 35 puntos de entonces equivaldrían a una diferencia de unos 97 puntos.

Probablemente solo ocho Grandes Premios en lugar de nueve

En la temporada actual no está claro cuántos fines de semana de carrera se disputarán finalmente. Y es que, debido a la situación geopolítica, actualmente no parece probable que puedan celebrarse las pruebas de Qatar (29 de noviembre) y Abu Dhabi (6 de diciembre). Todo apunta a que ambas citas se cancelarán y, en su lugar, se disputará una final de temporada en Imola como sustituta.

En ese caso, los rivales de Antonelli tendrían aún ocho fines de semana de carrera para darle la vuelta a la lucha por el título: ocho fines de semana en los que, en teoría, un piloto puede sumar un máximo de 208 puntos (ocho veces 25 puntos más otros ocho puntos en la carrera sprint de F1 en Singapur).

Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Clive Mason / Getty Images

Es cierto que Verstappen ya demostró en la temporada 2025 que incluso una situación casi desesperada puede convertirse de nuevo en una auténtica lucha por el título gracias a una racha de éxitos. Pero si hay alguien que está en racha en estos momentos, ese es Antonelli, y que uno de sus rivales arrase de repente con todo se considera muy improbable.

"Kimi solo tiene que seguir haciendo lo que está haciendo ahora. Es fantástico", afirma Verstappen tras la nueva victoria de Antonelli en el Gran Premio de España, celebrado en Madrid. "Le está yendo realmente bien. No debería estresarse por el Mundial. Pero creo que tampoco lo hace. Simplemente cumple, tiene confianza en sí mismo y va adquiriendo cada vez más experiencia".

"Kimi aún es joven. Está en los inicios de su carrera, pero está volando, literalmente. Y eso le está saliendo de maravilla. No hay que complicar las cosas más de lo necesario. Él no lo hace. Y cuenta con un buen equipo a su alrededor que sabe exactamente lo que necesita. Todo encaja a la perfección", observa Verstappen.

Probablemente, el cuatro veces campeón del mundo se refiera con esto al padre de Antonelli, Marco, que le acompaña por todo el mundo; a su jefe de equipo, Toto Wolff, que intenta mantener la presión bajo control y evitar que la situación estalle; y al ingeniero de carrera Peter Bonnington, que sabe por su etapa con Hamilton cómo se ganan los títulos y que, incluso en situaciones confusas, siempre irradia la tranquilidad que necesita un joven piloto de Fórmula 1.

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Evolución: ¿Es Norris el rival más duro de Antonelli en el Mundial?

Si hay actualmente un rival capaz de poner bajo presión a Antonelli, ese es probablemente el vigente campeón, Lando Norris. El piloto de McLaren ganó en Budapest antes del parón de verano, luego también en Zandvoort, quedó cuarto en Monza y, de no ser por la mala suerte con el VSC, habría conseguido el domingo en Madrid su tercera victoria en cuatro Grandes Premios.

Pero incluso si Norris sumara los 208 puntos teóricamente posibles (lo que, en la realidad, es bastante seguro que no sucederá), a Antonelli le bastarían una serie de cuartos puestos (con un único podio en un Gran Premio) para mantener la ventaja hasta la línea de meta. Esto ya demuestra que los cálculos son más bien de carácter académico.

En un escenario así, Antonelli necesitaría a partir de ahora exactamente 103 puntos para sentenciar el título. Si tomamos como referencia sus ocho peores resultados en Grandes Premios de la temporada 2026, incluso en ellos sumó 116 puntos. Se mire como se mire: "Es muy probable que gane el Campeonato del Mundo", admite Norris.

Lando Norris, McLaren Photo by: Federico Basile

El vigente campeón afirma: "Lidera con más de 80 puntos de ventaja porque está haciendo un trabajo increíble. Está superando a un compañero de equipo mucho más experimentado, que además es bastante bueno. Por eso no quiero darle ningún consejo, porque lo está haciendo increíblemente bien. Y eso que acaba de cumplir 20 años. Fenomenal. Es genial ver que alguien tan joven pueda hacer un trabajo tan bueno".

"Lleva impresionando desde la primera carrera de la temporada, comete muy pocos errores", comenta Norris con entusiasmo. "No pilota como si fuera solo su segundo año en la Fórmula 1. Y, como ya he dicho: nada de consejos por mi parte; al fin y al cabo, vamos a competir entre nosotros durante muchos años más. Espero que también este año, pero sin duda en el futuro".

Antes de eso, el domingo por la noche, Russell, el principal perseguidor de Antonelli en la clasificación de pilotos de 2026, ya se había despedido prácticamente de la lucha por el título mundial: "No voy a decir que se haya acabado", afirmó Russell tras su quinto puesto en el Gran Premio de España. "Pero es muy improbable que siga en esta lucha".