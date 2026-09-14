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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Red Bull: cuándo se tomará la decisión sobre Hadjar para Bakú

Isack Hadjar podría volver a la acción en Bakú, pero Red Bull no quiere precipitarse; por eso, Liam Lawson debe prepararse para dos posibles escenarios.

Stefan Ehlen Ronald Vording
Publicado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

¿Volverá Isack Hadjar a subirse al coche de carreras en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2026, en Bakú? El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, aún no pudo responder a esta pregunta durante el Gran Premio de España, celebrado en Madrid. Y es que, por el momento, no hay indicios de si Hadjar volverá a estar en condiciones de competir tras su lesión en la mano.

Mekies afirmó: "Queremos seguir con nuestro enfoque actual sin cambios y volver a evaluar la situación dentro de una semana. Queremos ver cómo se siente. Entonces le someteremos a condiciones de esfuerzo realistas en el simulador. Si para entonces se siente casi al 100 % en forma, lo intentaremos".

Sin embargo, Hadjar no debe volver al coche de carreras a cualquier precio. "Si tiene la sensación de que su recuperación aún no ha concluido, nos mantendremos fieles a nuestro enfoque y daremos prioridad a su recuperación completa", explicó Mekies. Y es que no se quiere poner en peligro su recuperación con un regreso precipitado.

Red Bull habla de un "proceso de recuperación normal"

Sin embargo, según Mekies, todo apunta actualmente a un proceso de recuperación normal: "Isack se encuentra bien. No hay ningún problema. Simplemente hemos constatado que el tiempo de recuperación para el tipo de lesiones que tiene se encuentra, en principio, dentro de los límites normales". (Galería de fotos: Aciertos y errores de los pilotos suplentes de Fórmula 1)

Hadjar sufrió una lesión en la mano durante un entrenamiento en el parón de verano de la Fórmula 1 y lleva ausente desde entonces. En Zandvoort, Monza y Madrid, fue sustituido en Red Bull por el piloto titular de Racing Bull, Liam Lawson. Lawson también pilotaría el segundo Red Bull junto a Max Verstappen en Bakú, en caso de que Hadjar tuviera que volver a ausentarse.

Liam Lawson, Red Bull Racing

Liam Lawson, Red Bull Racing

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Por qué Liam Lawson se encuentra en una encrucijada debido a Hadjar

Sea como sea, esta situación, por el momento sin resolver, obliga a Lawson a pasar "mucho tiempo en la fábrica" y a realizar "una gran cantidad de preparación adicional" de cara a Bakú. Y es que, por un lado, debe prepararse para una posible nueva participación con Red Bull y, por otro, para un posible regreso a la cabina de Racing Bull. "Así que la semana libre probablemente no será tan libre", afirmó Lawson en Madrid.

Y es que, debido a que la decisión a favor o en contra de Hadjar probablemente se tomará con poca antelación, Lawson debe estar preparado para ambas eventualidades: "Para Bakú, es posible que no se decida hasta el miércoles o el jueves qué coche voy a pilotar. Y es bastante difícil mentalmente prepararse cuando no sabes qué coche vas a pilotar".

Lo positivo para Lawson es que, entretanto, ha podido adaptarse cada vez mejor al Red Bull RB22. "Ahora, al final del fin de semana, me siento bastante cómodo en este coche", explicó. "Cuanto más tiempo pase en este coche, mejor para mí. Por otro lado, sería bastante difícil volver a cambiar ahora".

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