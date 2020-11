Arabia Saudí no trata de limpiar su imagen con la Fórmula 1

El reino de Oriente Medio acaba de firmar un acuerdo para celebrar una carrera nocturna en un nuevo circuito urbano en Yeda a partir del año que viene, pero la carrera cambiará en 2023 a un circuito que será construido en Qaddiya.

La adición de Arabia Saudita al calendario ha generado algunas críticas con Amnistía Internacional emitiendo una declaración advirtiendo a la Fórmula 1 sobre el uso de su categoría en ese país como una forma de desviar la atención de otros temas.

Felix Jakens, jefe de campañas de Amnistía Internacional en el Reino Unido, dijo: "La Fórmula 1 debería darse cuenta de que un Gran Premio de Arabia Saudita en 2021 sería parte de los esfuerzos en curso para lavar el abismal historial de derechos humanos del país".

El Príncipe Khalid Bin Sultan Al Faisal, presidente de la federación saudí del deporte motor y que está a cargo de la carrera sabe que algunos no están contentos con la incorporación del país al calendario del Gran Circo. Él cree que la carrera es parte de un proceso por el que Arabia Saudita está pasando para estar más abierta al mundo exterior, en lugar de cerrar sus fronteras y ocultar lo que está sucediendo.

Cuando se le preguntó sobre su respuesta ante los comentarios de quienes no están contentos con que Arabia Saudita esté en el calendario de la F1, dijo: "No los culpo, porque esto sucede cuando no conoces un país, y cuando tienes una cierta imagen de un país”.

"Me recuerdo a mí mismo cuando mis padres me decían que íbamos a ir a los Estados Unidos, especialmente a Nueva York, era algo que me asustaba. Pensaba que iba a caminar por la calle y que alguien me dispararía porque nunca había estado allí”.

"Así que sé por qué no están entusiasmados con esta idea, porque hay muchos temas relacionados con los derechos humanos y porque nunca han estado en Arabia Saudita. Por eso, ahora nos estamos abriendo, y con suerte la gente que venga al país y lo observe y luego comenté lo que vieron, eso tal vez hará que la gente cambie de opinión”.

El Príncipe Khalid dijo que anteriormente había existido una resistencia similar con otros eventos del deporte motor como el Dakar y la Fórmula E, pero los sentimientos cambiaron una vez que la gente lo vio de primera mano.

"Esto nos pasó con el Dakar, tuvimos mucha gente... unos 3000 participantes”, dijo.

"La mayoría de ellos, tenían la misma impresión, y no estaban contentos. Incluso con la Fórmula E hubo equipos como BMW que dijeron que no querían ir a Arabia Saudita. Pero después de que vinieron y conocieron el país cambiaron su perspectiva sobre Arabia Saudita”.

“¿Por qué teníamos esa mala imagen? Porque estábamos cerrados, nuestro país estaba cerrado. Así que parte de la visión es abrirnos y nos gustaría que la gente viniera y viera quiénes somos realmente. No tenemos nada que ocultar. Si quisiéramos lavar nuestra imagen o algo así, entonces cerraríamos nuestra nación porque no permitiríamos que vinieran, que observaran y se reunieran con nuestra gente”.

Con Arabia Saudita consciente de las preocupaciones por los derechos humanos, el Príncipe Khalid dijo que el asunto había sido discutido con los jefes de la F1, pero también dijo que debe quedar en claro que existe una diferencia entre su país y otras naciones.

"Definitivamente tuvimos una conversación sobre eso," explicó. "Y sé que tal vez esto es algo de lo que mucha gente habla respecto a Arabia Saudita, pero no somos como los otros países”.

También lee: Las carreras de Fórmula E en Arabia Saudita serán de noche

"Sabemos que somos diferentes. Tenemos nuestra cultura. Hay cosas que la gente puede hacer en otros lugares que no pueden hacer aquí. Pero respetamos nuestras diferencias, y estamos abriendo nuestro país a cualquiera”.

"No tenemos ninguna discriminación, así que todo el mundo puede venir. Si eres un hombre o una mujer, no hay segregación. Sabemos que somos diferentes, pero respetamos nuestras diferencias. Y es algo que nos tomamos en serio”.

Añadió: "El deporte une a las personas, por eso estamos organizando estos eventos".

Video relacionado