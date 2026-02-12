Lance Stroll se mostró extremadamente desanimado tras el complicado inicio de la pretemporada de Aston Martin para la campaña 2026 de Fórmula 1, al afirmar que "estamos a cuatro segundos".

La escudería de Silverstone llegó con cuatro días de retraso al primer shakedown colectivo del año en Barcelona, antes de que Stroll completara apenas 36 vueltas -menos que cualquier otro equipo- en el primer día del test de esta semana en Bahréin.

Eso fue consecuencia de que Aston Martin detectó "una anomalía en los datos" de la nueva unidad de potencia Honda, lo que obligó a Stroll a permanecer fuera de acción durante gran parte de la jornada, en la que Max Verstappen completó la mayor cantidad de vueltas con 136.

"En este momento, parece que estamos a cuatro segundos del equipo puntero, cuatro segundos y medio", dijo Stroll. "Es imposible saber con qué cargas de combustible y demás está rodando cada uno. Pero, sí, ahora tenemos que intentar encontrar cuatro segundos de rendimiento."

El piloto de 27 años hizo esa evaluación después de marcar un mejor tiempo de 1m39s883, que fue 5s214 más lento que el registro de referencia de Lando Norris, aunque, como señaló Stroll, están las habituales salvedades que acompañan a los tests.

Aun así, no ha sido el inicio que Aston Martin esperaba, dadas las enormes expectativas con las que afrontaba este cambio reglamentario, con un nuevo motor y Adrian Newey como jefe del equipo.

Eso se suma a toda la inversión que el propietario multimillonario Lawrence Stroll ha realizado en el equipo, aunque eso no necesariamente se traduce en un coche rápido, especialmente en uno que comenzó su programa en el túnel de viento con cuatro meses de retraso, según Newey.

"Tenemos todas las herramientas para luchar por victorias y campeonatos", agregó Stroll. "No lo estamos haciendo en este momento y tenemos que pensar qué podemos hacer al respecto.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"¿Queremos luchar por victorias? Sí. ¿Estamos luchando por victorias hoy? No lo parece. ¿Eso significa que podemos luchar por victorias en el futuro? No, creo que sí podemos.

"No tengo una bola de cristal, no tenía una bola de cristal antes de que comenzara la temporada, y estamos donde estamos hoy. No parece que sea increíble. ¿Puede cambiar eso en las próximas semanas? ¿Puede mejorar mucho? Seguro. ¿Va a mejorar 100% mucho? No lo sé. No tengo las respuestas a esas preguntas.

"Todo lo que puedo decir es que estamos empujando tan fuerte como podemos. Estamos enfocados en aportar rendimiento al coche y al motor cada segundo de cada día y el tiempo dirá cuán competitivos nos vemos en la primera carrera y a lo largo de toda la temporada."

Luego, Stroll afirmó que los problemas son "una combinación de cosas", señalando el "motor, el equilibrio, el agarre", antes de ofrecer una respuesta muy breve cuando le preguntaron por aspectos positivos: "La decoración se ve bien."

Leer también: Fórmula 1 El diseño extremo de Aston Martin lleva a aumentar la refrigeración para el motor Honda