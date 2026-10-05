Audi presenta una decoración especial que utilizará en el Gran Premio de Singapur

El Audi R26 que veremos este fin de semana en el Gran Premio de Singapur será un modelo atípico.

El equipo alemán ha desvelado hoy una decoración especial que utilizará desde la única sesión de entrenamientos libres en Marina Bay hasta la carrera del domingo.

Se trata de una combinación de colores denominada "Titanium Silver Gray", un gris que recuerda a la plata y al titanio, pensada para la transición de la luz del día al crepúsculo y a la noche iluminada por las luces del circuito.

Esta combinación de colores tan particular se ve realzada por matices azules inspirados en las luces y los reflejos de la ciudad. Se espera que esta combinación de colores adquiera profundidad y cambie de aspecto durante las sesiones nocturnas.

El "Traditional Peranakan Pattern" añade un elemento cultural y gráfico. Aplicado en el alerón trasero y en los laterales, introduce una clara referencia al patrimonio cultural de Singapur, al tiempo que mantiene los trazos geométricos nítidos de la decoración de carrera, ya característica del equipo.

Librea de Audi Foto de: Audi

En su conjunto, el color y el motivo plasman las influencias de la ciudad anfitriona en un diseño de Audi pensado para la carrera nocturna. Ese mismo lenguaje visual se ha plasmado en los monos de carrera diseñados específicamente y que lucieron Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto durante todo el fin de semana.

Stefano Battiston, director de marca y comercial del Audi Revolut F1 Team: "Acercar la Fórmula 1 a la gente significa ofrecer a los aficionados más oportunidades de sentirse parte del equipo, estén donde estén. Singapur demuestra cómo podemos hacerlo a través de una idea única y coherente".

"La decoración especial de Audi expresa nuestra marca a través de un diseño inspirado en la ciudad, y los aficionados de todo el mundo pueden descubrirla personalmente a través de la presentación en línea".

"Con la colección de Adidas y las experiencias organizadas por todo Singapur, esta historia va más allá del coche de carreras. “The Art of Influence” invita a la gente a interactuar con el equipo de formas que tengan sentido para ellos, tanto si se encuentran aquí en la ciudad como si nos siguen desde casa".

Librado de Audi Foto de: Audi