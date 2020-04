Austria abierto a recibir a la Fórmula 1 sin espectadores

Grosejan : “Me siento como si estuviera lloviendo. No tengo agarre, no tengo agarre".

Equipo : “Fantástico trabajo, fantástico trabajo, compadre. Lando, si puedes mantener a Ricciardo en tu zona de DRS. Reténlo para que pueda tener DRS, siempre que no te adelante". Norris : “¿Quieres decir que para siempre?”

Verstappen : “Giró contra mí”. Red Bull a Verstappen : “Compañero, no hubo nada malo ahí, nada malo en ello". Leclerc : “¿Pero qué mier... fue eso?”

A Raikkonen se le pide que pase al de delante o que deje pasar a Bottas, que lleva una vuelta más

Equipo: “Intenta atacarle ahora, si no, tenemos que dejar pasar a Bottas".

Raikkonen: “Sí, pero el Mercedes no viene a máxima velocidad".

Equipo: “Sé que están en el mismo ritmo que tú, más o menos, ese es el problema".

Raikkonen: “Bueno, mier..., vamos, Mercedes".

Equipo: “Déjale pasar, déjale pasar, déjale pasar".

Raikkonen: “Pero y si no llega. Ese es el problema".