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"Avengers: Doomsday" llega al Gran Premio de Estados Unidos de la mano del equipo Williams

La decoración especial se exhibirá en el centro de Austin del 19 al 24 de octubre

Alex Harrington

Publicado: 15 oct 2026, 15:56

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Alexander Albon, Williams

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Williams llevará su decoración de Marvel al Gran Premio de Estados Unidos de 2026, pero Alex Albon y Carlos Sainz no competirán con ella.

El equipo Williams F1 colocará un show car pintado en la Fan Zone del equipo en Austin. Aunque la decoración recibió una tanda de elogios por parte de los aficionados, será puramente una pieza de exhibición y no algo que vaya a dar realmente una vuelta al Circuit of the Americas. Aun así, si te gusta un crossover de proporciones hollywoodenses con tu deporte de motor favorito, este es el que querrás tener en el radar.

Williams reveló la noticia hoy en Instagram, con el texto: "Lo viste en Comic Con, ahora míralo en nuestra Austin Fan Zone… Esta decoración especial de Marvel llega al show car en la Austin Fan Zone; ¡no podemos esperar a que la veas en persona!"

El coche inspirado en Dr. Doom recibió una cantidad increíble de interacción, con la publicación acumulando casi 130.000 me gusta y más de 500 comentarios. El entusiasmo en torno a la asociación es palpable.

¿Dónde está la Fan Zone?

La Williams Fan Zone se encuentra en 800 Congress Avenue, en el centro de Austin. Estará allí del 19 al 24 de octubre, mientras que el gran premio se celebra el día 25. El show car estará expuesto por completo para los aficionados del campeonato, y tanto el piloto Alex Albon como el director del equipo James Vowles harán una aparición.

Williams también contará con simuladores de COTA, una experiencia de movilidad autónoma de Zoox y un simulador de camión de Komatsu, además de una "Austin Edition" del cómic de Marvel.

Una presentación en Comic Con

La decoración debutó a principios de este mes en New York Comic Con. El 8 de octubre, Williams dijo que se unía a Marvel para coincidir con la antesala de la muy esperada Avengers: Doomsday.

El stand de Marvel tenía el mismo show car en exhibición junto a monos de carrera inspirados en superhéroes que los aficionados podían ganar. También se podían conseguir 2000 cómics de edición especial con una portada exclusiva. Todo esto llega después de que el equipo y Marvel confirmaran su asociación a través de Iron Man Racing Towards Doom, un cómic escrito por Ethan Sacks que incluía a Albon, Sainz y Vowles junto a Iron Man, Captain America y Black Widow mientras defendían el campeonato de Formula 1 de Doctor Doom.

Avengers: Doomsday llegará el 18 de diciembre de este año, cuando Robert Downey Jr, quien interpretó originalmente a Iron Man, asumirá el personaje de Doctor Doom en lo que se espera que sea un estreno que rompa récords.

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