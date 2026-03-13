Tras las conversaciones durante el Gran Premio de Australia del fin de semana pasado, la F1 se había fijado un plazo de 10 días para tomar una decisión final sobre el destino de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita de abril, un calendario dictado en gran medida por la logística de transporte de carga hacia el Golfo mientras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán continúa envolviendo a la región.

Las dos carreras árabes están emparejadas para optimizar la complicada logística de la F1, por lo que sería difícil realizar una sin la otra, aunque se entiende que existía cierta esperanza de poder salvar de alguna manera la ronda de Jeddah.

Parte del material de los equipos y de Pirelli ya está en Bahréin, ya que nunca se retiró tras los test de pretemporada, pero con la carrera programada para el 12 de abril, significa que el resto de la carga tendría que empezar a salir de inmediato. Salvar la carrera de Arabia Saudita también implicaría que el personal pudiera viajar a Bahréin para trasladar parte del material a través de la frontera.

Ese plazo, inmediatamente después del Gran Premio de China de este fin de semana, se está acercando ahora y no hay ninguna esperanza de que la F1 pueda cumplirlo.

Tal como están las cosas el viernes 13 de marzo

Lando Norris, McLaren, F1 Chinese GP Photo by: Peter Fox / Getty Images

Al momento de escribir estas líneas el viernes 13 de marzo, la violencia en la región ha continuado e incluso se ha intensificado. El jueves Irán atacó tanques de almacenamiento de combustible y petróleo en Bahréin, dos semanas después de atacar el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en el estado del Golfo, a pocos kilómetros del centro de Manama y muy cerca del aeropuerto.

El transporte marítimo internacional a través del crucial estrecho de Ormuz también se ha visto gravemente afectado, con informes de embarcaciones atacadas frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos y en la ciudad portuaria iraquí de Basora. El tráfico aéreo también sigue muy afectado, con todas las operaciones de vuelo en el Aeropuerto Internacional de Bahréin actualmente suspendidas, aunque los aeropuertos saudíes de Jeddah y Riad funcionan en gran medida con normalidad.

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Desde que el conflicto comenzó el 28 de febrero con la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, a manos de Estados Unidos, no ha habido ningún alivio en las hostilidades, ni tampoco existe un indicio claro de cuánto podría durar el conflicto. Esa incertidumbre ahora parece obligar a actuar a la dirección de la F1, ya que múltiples informes indican que ambas carreras serán canceladas.

Motorsport.com entiende que se anunciará una decisión final dentro de las próximas 48 horas. Siga nuestras actualizaciones en vivo de la F1 durante el fin de semana mientras cubrimos la situación.

Por qué reemplazar Bahréin y Arabia Saudita nunca iba a tener sentido

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Perder ambas carreras del calendario 2026 significa que no habrá actividad de F1 en abril, lo que abre un intervalo de seis semanas entre las rondas de Japón y Miami.

Los primeros informes sugerían que la F1 podría simplemente organizar un par de reemplazos de emergencia en Europa, como hizo de manera impresionante durante los días del COVID. Sin embargo, como se informó previamente aquí, eso no sucederá porque tiene poco sentido desde el punto de vista logístico o comercial.

La primera ronda europea de 2026 está actualmente programada para el 7 de junio, cuando la F1 se dirige a las calles de Mónaco. Añadir carreras de último momento siete u ocho semanas antes en lugares como Portimao o Imola provocaría un enorme dolor de cabeza logístico tanto para la F1 como para la FIA y para cualquier promotor local.

Los promotores tendrían que hacer arreglos de emergencia con las autoridades locales y reunir un equipo mínimo para operar el circuito, cuando las exigencias de una carrera de F1 actual requieren la mayor parte del año calendario para su planificación.

Luego está la pequeña cuestión de la venta de entradas, que sería problemática de organizar y promocionar con tan poco tiempo. Un número limitado de clientes que paguen significa que hay poco incentivo para que cualquier promotor pague una tasa de organización que justifique todas esas complicaciones.

Aunque no se sabe qué acuerdos ha alcanzado la dirección de la F1 con los organizadores de Bahréin y Arabia Saudita, perder esas dos carreras —que pagan tasas de organización que, combinadas, superan con creces los 100 millones de euros— inevitablemente supondrá un golpe financiero, y también afectará los resultados de los equipos. Pero como dijo el CEO de McLaren, Zak Brown, en Australia: "Creo que, teniendo en cuenta lo que está pasando, no nos preocupa si tiene un pequeño impacto financiero".

Pero, como se explicó, ese dinero tampoco se recuperaría con reemplazos a corto plazo. Las cosas quizá serían diferentes si el número total de carreras de 2026 bajara de 22, que es la cifra mínima que la F1 debe organizar para cumplir con sus contratos televisivos. Pero incluso sin Bahréin y Arabia Saudita, la F1 seguirá alcanzando ese número este año.

Y todavía hay mucho más tiempo para que la categoría considere las carreras de final de año en Qatar y Abu Dhabi, así como cualquier plan de contingencia.

Hablando el jueves, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton dijo que confiaba en que el jefe de la F1, Stefano Domenicali, "hará lo correcto para todos nosotros".

Ahora parece muy probable que, de todos modos, la F1 se vea obligada a actuar mientras la oscuridad en Medio Oriente continúa expandiéndose.

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