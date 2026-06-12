Balance complejo para Checo Pérez en su única práctica del GP de Barcelona con Cadillac

La jornada del viernes fue un día de tres pilotos para Cadillac, con Colton Herta tomando los controles del monoplaza de Sergio Pérez en la primera práctica del Gran Premio de Barcelona.

La jornada estuvo marcada por el debut oficial del estadounidense Herta en una sesión de práctica de la máxima categoría y por los trabajos de ajuste en la configuración del monoplaza MAC-26 completando el programa de evaluaciones técnicas establecido por los ingenieros antes de restituir el asiento al piloto titular, Checo Pérez, para para la segunda sesión.

En total, Cadillac acumuló 90 vueltas entre sus tres pilotos, enfocándose en la optimización del rendimiento, a pesar de un fallo en la unidad de control electrónico (ECU) que limitó el rodaje del finlandés Valtteri Bottas por la tarde.

Al concluir las actividades en la pista, Pérez detalló las condiciones en las que se encuentra el balance de su coche con solo una tanda rodando.

“Esta mañana tuvimos a Colton para la FP1, quien hizo un buen trabajo para nosotros. Obtuvo buena información para el equipo para el resto del fin de semana. Cuando me subí al auto, no me sentía muy cómodo con el balance y en una pista donde el tiempo es de una sola vuelta, no era lo ideal”.

“Tenemos trabajo que hacer mañana para cerrar la brecha. Estamos cambiando bastante en el auto, así que espero que podamos transformarlo en una ventana mucho más competitiva para mañana”.

Por su parte, el director de la escudería, Graeme Lowdon, evaluó la progresión del programa de desarrollo institucional y el desempeño del debutante norteamericano. “Fue genial tener a Colton en el auto hoy como parte de nuestro programa. Llevamos solo siete eventos en la temporada, nos estamos volviendo más maduros como equipo y podemos lidiar con los cambios de tener un nuevo piloto en el auto. Colton hizo un muy buen trabajo hoy, completó su plan de carrera ayudando al equipo a obtener datos valiosos y sabe qué esperar de futuras FP1”, precisó el directivo.

Respecto a los contratiempos en el segundo garaje, Lowdon confirmó que se concentrarán en solucionar las averías mecánicas detectadas. “Tuvimos un par de problemas con el auto por el lado de Valtteri durante la FP2 que buscaremos resolver antes de mañana”.