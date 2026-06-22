Oliver Bearman ha admitido que entró en su temporada de novato de Formula 1 con la "mentalidad equivocada", lo que llevó a un duro Gran Premio de Australia de inicio de temporada que se vio comprometido por costosos errores en pista.

El piloto británico, que firmó con Haas después de impresionar en su debut con Ferrari en el Gran Premio de Arabia Saudita de 2024, soportó un complicado fin de semana inaugural en 2025.

Bearman sufrió un accidente durante la primera sesión de entrenamientos en Albert Park, y trompeó y se quedó atrapado en la grava durante la tercera sesión de entrenamientos. Luego comenzó la carrera desde el pitlane y terminó en el 14.º puesto.

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Reflexionando sobre el inicio de su carrera a tiempo completo durante un episodio de F1:Off The Grid, Bearman admitió que no supo gestionar sus expectativas.

"Ese fin de semana en general fue muy duro", explicó el piloto de Haas. "Probablemente entré al fin de semana con la mentalidad equivocada. Además de eso, teníamos un coche que no era el más dócil. Fue un comienzo realmente malo.

Oliver Bearman, Haas Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"El año pasado, cometí muchos errores. Hay muchos errores que, en retrospectiva, definitivamente podría y debería haber evitado. Me enseñó muy rápidamente cómo necesito afrontar un fin de semana de F1. Pero también hay algunos errores que creo que me enseñaron mucho. Está bien hacerlo una vez, no hacerlo dos veces. Así que no hagas eso."

Aunque Bearman comenzó su temporada de novato con mal pie, luego igualó el mejor resultado en carrera para el equipo estadounidense con un cuarto puesto en México. "Ese fue un fin de semana loco", dijo Bearman sobre el logro. "Simplemente volábamos. Éramos realmente, realmente rápidos y logramos mantener detrás a todos esos coches muy rápidos y pilotos muy rápidos."

Bearman finalmente terminó su temporada de novato 13.º en el campeonato de pilotos con 41 puntos. En comparación, su experimentado compañero de equipo Esteban Ocon terminó 15.º con 38 puntos.