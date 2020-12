Bottas: "No se vería muy bien si Russell me gana"

Bottas y Russell formarán la alineación de Mercedes después de que Lewis Hamilton diera positivo de COVID-19 tras su victoria en el GP de Bahréin del pasado fin de semana.

Será la primera vez de Russell como piloto titular de Mercedes, donde ha sido un piloto junior desde 2017, después de que se le permitiera hacer el cambio desde Williams, equipo para el que compite habitualmente.

Cuando se le preguntó qué podría significar para su futuro si no logra vencer a Russell este fin de semana, Bottas respondió: "Realmente no he pensado en ello y es difícil saber qué esperar de George en términos de rendimiento".

"Conoce bien el equipo, pero también es un coche diferente del que ha estado conduciendo y muchas cosas nuevas. Y también... No sé realmente qué decir a esa pregunta".

"No lo he pensado en ese sentido y si tengo que dar algún tipo de respuesta digo que si me gana, sí, seguro que no se vería muy bien para mí si hago una carrera normal y si me gana de forma justa. Así que obviamente trataré de evitar eso".

"Pero no soy una persona que piense en ese lado de las cosas. Trato de convertir las cosas en una motivación y a través del pensamiento positivo. Esa es mi mentalidad para este fin de semana".

Bottas no se mostró de acuerdo ante las sugerencias de que el próximo fin de semana formaría un "enfrentamiento" por el lugar de compañero de Hamilton en 2022 (Bottas correrá para el equipo en 2021, mientras que el futuro de la F1 de Hamilton más allá de 2020 aún no se ha anunciado), diciendo que los medios de comunicación "están inventando ese tipo de cosas".

"Sé que te gusta especular cosas y crear drama y 'enfrentamientos', etc. Pero dudo que George piense de esa manera y al menos yo no", dijo.

"Creo que es una gran oportunidad para George, una gran oportunidad para aprender mucho y mostrar lo que podemos hacer con el equipo. Y por mi parte, como piloto de carreras, por supuesto que siempre quieres estar por delante de tu compañero de equipo, ya sea Lewis Hamilton o George Russell o cualquier otro, no importa".

"Y también tengo un trabajo que hacer para las tres últimas carreras de la temporada - tengo mi propia motivación, que es tratar de ganar las carreras restantes".

"Ese es obviamente para mí el único objetivo - y tratar de maximizar todos los aprendizajes que pueda para el próximo año y terminar la temporada de una manera positiva que podría ayudarme al comienzo del próximo año".

"Tengo un contrato para el año que viene, tengo objetivos claros para mí mismo para el año que viene - el equipo también - así que para mí todo es muy simple. No hay presión por mi parte".

Sobre el mismo tema, Russell dijo: "Una carrera no define las capacidades de un piloto o la toma de decisiones para algo que está a más de 12 meses".

