Bottas relata su viaje entre serpientes de Malasia a Singapur y duda si volverlo a hacerlo

Un viaje desde Sepang hasta Singapur. No habría nada de extraño en ello: muchos lo han hecho en avión, otros en coche, pero hay quien ha elegido un medio aún más peculiar, concretamente Valtteri Bottas, quien, para desplazarse desde Malasia hasta la sede del próximo Gran Premio, decidió recorrer 420 km en bicicleta.

Tras un Gran Premio tan complicado como el de Sepang, para el finlandés este recorrido en bicicleta hacia Singapur ha sido casi un bálsamo desde el punto de vista mental, una forma de dejar atrás el estrés, a pesar de tratarse de un reto organizado y planificado desde hacía tiempo. Un viaje muy especial, no solo por la distancia —recorrida, eso sí, a lo largo de varios días—, sino también por las altas temperaturas y la humedad.

En Malasia, la humedad es especialmente elevada, al igual que las temperaturas en las horas en que el sol es más intenso. Por eso, Bottas no empezaba a pedalear hasta por la tarde y continuaba incluso después del atardecer gracias al uso de luces artificiales. Tanto el lunes como el martes recorrió unos 160 kilómetros, antes de completar la última parte del trayecto el miércoles.

El abandono de Bottas en Malasia, donde se retiró tras unas cuantas vueltas Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images

"Pedalear en la oscuridad con las luces encendidas fue probablemente la parte más épica de toda la experiencia. Conté con la ayuda de gente del lugar. Hay un par de ciclistas malayos especializados en gravel que conocen prácticamente todas las carreteras de Malasia", contó Bottas, quien, no obstante, tenía un coche de apoyo a poca distancia en caso de que fuera necesario.

"Me ayudaron a planificar la ruta, a encontrar lugares donde parar y a organizar toda la logística. Además, siempre tenía un vehículo de apoyo cerca, por si acaso pasaba algo. Me ha sorprendido ver lo grande que se ha vuelto esta historia en los medios de comunicación. Quienes me siguen saben que para mí no es algo tan extremo. Siempre me han gustado los retos de resistencia y el endurance".

De hecho, a Bottas le apasionan este tipo de retos y, en el pasado, ha participado en carreras ciclistas y en competiciones aún más exigentes para poner a prueba su resistencia física. Sin embargo, este viaje tan insólito tiene su encanto: surgió casi como una broma, pero luego se convirtió en realidad.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Franco Colapinto, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Creo que Tiffany lo dijo al principio en broma: 'Oye, podrías ir en bici desde allí, no está tan lejos'. Y yo pensé: 'Mmm, quizá sí que podría hacerlo'. Por supuesto, tuve que comprobar la distancia, cómo eran las carreteras, los tiempos de recorrido, y luego preparé un plan detallado para cada día".

"Todas las rutas ya estaban planificadas. También organicé los dos días más exigentes para el lunes y el martes, de modo que no estuvieran demasiado cerca del fin de semana de la carrera, porque si hubiera hecho una etapa muy dura, por ejemplo el miércoles, podría haber comprometido en parte mi recuperación y, por lo tanto, mi rendimiento del viernes".

Bottas no ocultó que uno de los retos más complejos fue mantener bien ventiladas y secas las zonas del cuerpo en contacto con el asiento, teniendo en cuenta el calor y la humedad de Malasia, curiosamente por una razón muy sencilla: el riesgo era que, una vez en el coche, pudieran producirse molestias e irritaciones en el asiento, una situación que, obviamente, un piloto quiere evitar.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images

Durante su viaje tampoco faltaron encuentros peculiares, sobre todo con la fauna local, rica en serpientes: "Vi algunas serpientes, algo que me preocupaba un poco, pero en realidad eran bastante tranquilas. Simplemente se mantenían en su zona. Vi una cobra. Vi a una pitón cruzando el sendero justo delante de mí".

"También vi algunas de esas grandes lagartijas que se ven por aquí. Una estaba justo en el camino y tuve que saltarla con la bici. La vi en el último momento. Me persiguió un perro. Me quedé bloqueado detrás de un grupo de vacas en un camino estrecho. Al final, se apartaron".

"Pero lo más increíble fue pedalear de noche por la selva. Los ruidos que se oyen allí dentro son algo absurdo… Y en ese momento la mente empieza a jugarte malas pasadas, haciéndote imaginar qué puede haber ahí fuera. Quién sabe qué había realmente, pero no te queda más remedio que seguir adelante".

Un viaje único y quizá por eso no volverá a repetirse en breve, aunque en su mente no es un proyecto que ya haya quedado archivado: "Cuando llegué al hotel ayer por la tarde, me dije: '¡No, no lo volveré a hacer!'. Pero hoy, en cambio, pienso: 'Sí, ¿por qué no?'. Quizá en el próximo viaje. Ya veremos. Ha sido una bonita aventura para vivir una vez en la vida. He visto muchas cosas y vivido muchas experiencias".