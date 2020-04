GP de Brasil detendría venta de boletos ante incertidumbre de F1

Aunque está programado para el final del año, entre el 13 y el 15 de noviembre, el GP de Fórmula 1 de Brasil comienza a sentir los impactos de la pandemia Covid-19 en el deporte.

Después de que F1 anuncia que el nuevo calendario debería tener fechas diferentes a las anunciadas originalmente, Interpub, la compañía responsable de celebrar el evento en Interlagos, ha detenido los planes para comenzar la venta de entradas para la carrera en el circuito de Interlagos, esto según información publicada por el portal UOL.

Según la publicación, Liberty aún no habría contactado a Interpub para discutir un posible cambio de fecha para el GP. La idea de la compañía es comenzar la venta solo después de tener una confirmación en la fecha.

En este momento, F1 está discutiendo las diversas posibilidades para garantizar el inicio de la temporada 2020 lo antes posible. Según la información publicada por la categoría en los últimos días, el objetivo es comenzar en julio, con el Gran Premio de Austria, que puede recibir hasta dos carreras en fines de semana consecutivos.

Otros circuitos que han demostrado su disposición a recibir pruebas a puertas cerradas son Silverstone y Barcelona, ​​que, dependiendo de las condiciones de sus respectivos países, podrían convertirse en opciones reales para la F1, que todavía tiene la intención de hacer una temporada con hasta 19 fechas, a partir de julio o agosto en circuitos europeos antes de ir a otros continentes.

En cuanto a Brasil, es necesario considerar que el país se encuentra en una situación diferente a la de las naciones europeas, que ya ven disminuir la curva de casos y muertes por Covid-19, mientras que, aquí, los números continúan creciendo.

La ubicación de Interlagos también es otro factor que debe considerarse, ya que, a diferencia de otras pistas de carreras, el circuito se encuentra en el centro de la ciudad de São Paulo, lo que dificultaría el posible aislamiento.

Por otro lado, un punto positivo para el GP de Brasil es su posición en el calendario y las estaciones climáticas del país. Si la temporada se lleva a cabo hasta mediados de diciembre o incluso a principios de 2021, el país sería un lugar adecuado para recibir una fecha, ya que estaríamos en el verano, diferente del hemisferio norte, que estaría pasando por el período invernal.

Galería: Las últimas diez poles del GP de Brasil

Galería Lista 2010 - Nico Hulkenberg, Williams 1 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Hulkenberg obtuvo una sorprendente pole en Brasil en 2010 conduciendo para Williams en la que era su primera temporada en la Fórmula 1. El domingo, sin embargo, no llegó a liderar ni una vuelta y finalizó la carrera en la octava posición, un giro abajo respecto al ganador, Vettel. 2011 - Sebastian Vettel, Red Bull Racing 2 / 10 Foto de: XPB Images Vettel, ya consagrado campeón en Japón cuatro carreras antes del final de la temporada, se llevó la última pole del año 2011 en Brasil, pero el domingo la victoria se la llevó su compañero de equipo, Mark Webber, en un 1-2 de Red Bull. 2012 - Lewis Hamilton, McLaren Mercedes 3 / 10 Foto de: XPB Images Hamilton marcó la pole en 2012 pero el domingo ni siquiera puedo llegar al podio tras un choque con Hulkenberg que lo dejó fuera. Fue la recordada carrera en la que Vettel logró su tercer campeonato del mundo venciendo a Fernando Alonso. 2013 - Sebastian Vettel, Red Bull Racing 4 / 10 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images No dejó nada Vettel en el GP de Brasil de 2013, ya que además de la pole del sábado luego lideró las 71 vueltas de la carrera para llevarse la victoria sobre Webber en un 1-2 de Red Bull. 2014, Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 5 / 10 Foto de: XPB Images Rosberg le dio en 2014 a Mercedes la primera pole de lo que sería una seguidilla de cinco poles consecutivas en Brasil y luego ganaría la carrera por menos de dos segundos sobre Hamilton en un 1-2 del fabricante alemán. 2015 - Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team 6 / 10 Foto de: XPB Images Al año siguiente Rosberg repitió pole y victoria en el circuito de Interlagos después de haber vencido en la ronda anterior en México, comenzando a construir lo que sería su racha de siete victorias consecutivas en la Fórmula 1 entre finales de 2015 y principios de 2016. 2016 - Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 7 / 10 Foto de: Mercedes AMG Hamilton no tuvo rivales en 2016 en el Gran Premio de Brasil, ya que después de lograr la pole el sábado lideró las 71 vueltas de competencia el domingo y Rosberg, esta vez, debió conformarse con el segundo lugar en San Pablo. 2017 - Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 8 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Bottas había logrado la pole en 2017 pero al día siguiente fue superado por Vettel en la primera curva y no lideró ni una sola vuelta en su camino a terminar segundo detrás del alemán. 2018 - Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 9 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Hamilton se llevó la pole position el año pasado y también la victoria, aunque esta estaba destinada a Verstappen hasta que el holandés tuvo un toque con Ocon cuando le sacaba una vuelta y lo mandó al trompo, siendo segundo en meta detrás del británico de Mercedes. 2019 - Max Verstappen, Red Bull Racing 10 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Verstappen conquistó la pole tras una sesión perfecta en la que lideró las tres instancias de la clasificación. El domingo buscará anotarse como ganador en Brasil tras la frustración de 2018 pero se espera una dura lucha por parte de Ferrari y Mercedes con el de Red Bull.