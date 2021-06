Brawn: vemos una pelea que nos faltó en la F1 en los últimos años

Antes de arrancar el Gran Premio de Francia 2021 existían comentarios en redes sociales que las predicciones no serían de un espectáculo interesante tras lo sucedido en 2018 y 2019, donde la carrera careció de emociones, pero esto quedó en el pasado desde el arranque de la séptima fecha del calendario.

Max Verstappen y Lewis Hamilton se enfrascaron en una batalla por el liderato donde la estrategia en pits tuvo una influencia destacada. Red Bull decidió hacer una segunda parada con el holandés en el último tercio de la carrera, un movimiento que Mercedes no esperaba.

Cuando el equipo alemán pensó en responder con un movimiento similar se dieron cuenta que de hacerlo estarían no solo comprometidos ante el líder del campeonato, sino también frente a Sergio Pérez quien prolongó su primer stint en comparación con los líderes.

Hamilton tuvo que defenderse hasta la línea de meta con un compuesto de gomas duro de más de 30 giros comprometiendo su ritmo. Verstappen lo alcanzó y en el penúltimo giro adelantó al siete veces campeón del mundo para llevarse la victoria en Paul Ricard.

Para Ross Brawn, jefe de deportivo de la Fórmula 1, la estrategia planteada por Red Bull debió haber sido una sorpresa para Toto Wolff y su equipo, por lo que aplaude este tipo de peleas que brindan emoción no vista en los últimos años tanto en el campeonato de pilotos como en la copa de constructores.

“Está claro que Mercedes se vio sorprendido por el potencial del undercut”, dijo Brawn en su columna posterior a cada carrera en la web oficial de la categoría. “Está claro que lo que se ejecutó en la carrera no coincidió con los números. Esa fue la sorpresa”.

“Luego estuvo el quién apretaba el gatillo primero con una posible segunda parada. Una vez que alguien aprieta el gatillo de una segunda parada, no puedes entrar en boxes una vuelta después, ya que es demasiado tarde y estarías derrotado. Entonces quedas comprometido a seguir en una tanda larga”.

“Fue muy valiente por parte de Red Bull hacerlo desde una posición de líderes, pero ellos no querían que se repitiera lo de Barcelona. Fue un enfoque realmente competitivo y agresivo para Red Bull. Eso nos dio un gran final”.

“Mi mujer me preguntó '¿qué estarías haciendo si volvieras a estar en el muro de boxes de Mercedes?' y le dije que me alegraba de no estarlo. Soy demasiado viejo y no sería bueno para mi presión sanguínea".

Brawn destacó la labor de Hamilton y su defensa férrea a pesar de no tener los neumáticos para responder a la situación.

“Lo que Lewis demostró fue su capacidad para sacar más partido a los neumáticos en circunstancias difíciles en comparación con Valtteri. Lewis es un maestro del rendimiento”.

“A cinco vueltas del final no estaba convencido de que Max pudiera hacerlo, porque Lewis fue impresionante en ese stint. Podría haber pasado de todo”.

Para Mercedes no solo fue un golpe en el campeonato de pilotos, también en el de constructores donde Red Bull comienza a tomar más distancia en la clasificación, una situación a la que no está acostumbrada la casa alemana desde que se instauró la era híbrida en la F1.

“Lo que estamos viendo ahora es una lucha clásica por el campeonato y hace que nos demos cuenta de lo que nos hemos perdido estos últimos años. Nos encantaría una lucha de dos equipos por el campeonato, y si no podemos tener eso, queremos dos compañeros de equipo luchando por el título”, expresó el directivo de la máxima categoría.

“Hamilton sabe que tiene que dar lo mejor de sí mismo en cada carrera, ya que los dos pilotos de Red Bull se muestran muy fuertes esta temporada”.

“Nos había faltado algo así desde que Nico ganó su campeonato en 2016. Es genial ver una verdadera lucha con dientes y uñas, pero además se está haciendo con un buen espíritu entre pilotos y equipos. Las bromas normales y los debates técnicos forman parte del paisaje de la F1".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Sin respuesta al ritmo de Ferrari

Brawn fue uno de los hombres artífices del éxito de Ferrari en la era de Michael Schumacher y los resultados del pasado Gran Premio de Francia es algo que no entiende luego de que la casa de Maranello estaba en posición de llevar a Charles Leclerc y Carlos Sainz a los puntos, ambos fuera del top 10 al momento de cruzar la línea de meta.

“Ha sido una sorpresa ver a Ferrari luchar después de sus actuaciones en los dos últimos Grandes Premios. Su velocidad en la clasificación fue decente y, sinceramente, no sé a dónde fue a parar en la carrera”.

“Tendrán que irse y averiguar qué es lo que han hecho mal, ya que no está en línea con su rendimiento reciente. Ha sido un resultado muy extraño, pero estoy seguro de que se recuperarán".

“Según mi experiencia, a los miembros del equipo, tanto en la pista como en la fábrica, les gustaría tener una comprensión de lo que salió mal y si la pueden obtener eso les ayudará en el espíritu”.

“La mayoría de los equipos tienen experiencia en tener algún fin de semana realmente malo. Espero que los ingenieros de Ferrari se sienten tranquilos, que averigüen por qué se ha producido esta baja y que ayuden al equipo a entenderlo para mantener la moral alta”, finalizó el directivo.