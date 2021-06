Brawn: Mercedes debe tomar decisiones importantes en breve

Ross Brawn, director deportivo de la Fórmula 1, considera que Mercedes seguirá peleando por el campeonato ante Red Bull en la temporada 2021, pero también espera que la marca alemana tome decisiones importantes sobre a dónde dirigir sus recursos en las próximas semanas.

La campaña 2021 es un año de transición para el nuevo reglamento técnico de 2022. Los equipos dijeron desde el inicio de temporada que un punto crítico sería el momento de decidir cuando dejar de actualizar los coches de este año para enfocar los recursos en los del próximo.

Brawn dijo que Mercedes tendrá que tomar algunas decisiones importantes en las próximas semanas, antes del descanso de verano, sobre qué rumbo tomar ante el dominio que está imponiendo Red Bull sin comprometer los proyectos del coche de 2022 considerando que luce difícil recuperar la diferencia que se ha establecido en estas primeras carreras.

“Alguien me dijo después de la carrera: '¿Crees que el cambio de reglamento ha perjudicado a Mercedes? Y yo dije que no hay que olvidar que al final del año pasado, el Red Bull era probablemente el coche más rápido. El cambio de reglamento afectó a todos. Es difícil juzgar en qué medida afectó a cada equipo. Red Bull está empezando a imponer su autoridad”, dijo el directivo de la F1 en su columna posterior a cada carrera publicada en la web de la categoría.

“Es un año muy difícil para que Mercedes regrese, porque la atención se centra en la próxima temporada y en el nuevo reglamento. No se puede hacer nada en el motor. ¿Quemarán algún recurso en este coche y sacrificarán un poco para el próximo año? Sospecho que no, ya que es muy difícil retomar de repente el impulso en un coche en el que probablemente has dejado de trabajar”.

“Es posible que intenten correr con más eficacia, que intenten exprimir un poco más de rendimiento de la configuración del coche, y de cómo está funcionando, pero no creo que vayamos a ver grandes actualizaciones o grandes cambios en el coche. Tienen que exprimir un poco más lo que tienen sin poner demasiados recursos que podrían afectar negativamente el próximo año”.

“Parece que Red Bull está corriendo una configuración de baja carga aerodinámica, lo que les da una ventaja de velocidad en línea recta. No sé si eso es una opción para Mercedes. ¿Están en el punto óptimo? ¿Cuestionan sus simulaciones? ¿Es el desarrollo de un nuevo alerón trasero el tipo de proyecto en el que podrían invertir algunos recursos?”

“Eso es lo que les va a rondar por la cabeza hasta el descanso. Una vez terminado el descanso, todos estarán comprometidos con el próximo año. Veamos qué ocurre en las próximas tres carreras antes del parón veraniego”.

Durante el Gran Premio de Estiria, Toto Wolff dijo en una charla con medios de comunicación que se había tomado la “decisión muy, muy complicada” de no continuar con el desarrollo del Mercedes W12 sopesando los beneficios de invertir los recursos en el coche de 2022.

"Vamos a tener nuevas regulaciones no sólo para el próximo año, sino para los años venideros, un concepto de coche completamente diferente, y tienes que elegir el equilibrio adecuado", finalizó Wolff.

Red Bull supera a Mercedes en la copa de constructores por 40 puntos, la mayor desventaja que ha tenido el equipo alemán contra un rival en la era turbo híbrida.