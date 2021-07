Brawn: si no funcionan, la F1 no mantendrá carreras sprint

Este fin de semana, el Gran Premio de Gran Bretaña acogerá en Silverstone la primera carrera al sprint de la Fórmula 1, con una duración de 100km y que decidirá el sábado por la tarde la parrilla de salida del domingo.

La dirección de la F1 confía en que la modificación del calendario del fin de semana resultará un éxito entre los fans y allanará el camino para que, a partir de 2022, se puedan realizar alrededor de seis eventos de este tipo.

Pero Ross Brawn, director deportivo de la Fórmula 1, comenta que solo continuarán con la idea si funciona para aquellos que de verdad siguen el campeonato.

Es consciente de que los fans tradicionales pueden no estar a favor del nuevo formato, y también de que si el formato sprint no atrae a una audiencia más amplia, no tendrá ningún sentido.

Nunca lograremos que esto se lleve a cabo si claramente no es un éxito", dijo. "No hay ningún incentivo para hacerlo si la audiencia no se involucra, si no vemos un compromiso fuerte de los fans y no vemos beneficios".

"Creo que una de las mejores cosas de lo que está pasando es que son solo tres carreras, no es la temporada. En el pasado, la F1 siempre ha tenido problemas con el hecho de que cuando se hace un ajuste, se hace teóricamente para la temporada".

"Todos recordamos el fiasco de la clasificación [por eliminación] hace unos años, que afortunadamente se corrigió a mitad de temporada. Creo que fue algo que todos pronosticaron que sería un problema, y resultó serlo".

"Así que esto son tres eventos en los que vamos a probar este formato. Y si no es un éxito, si no obtenemos las respuestas que esperábamos, levantaremos las manos y nos quedaremos donde estamos y veremos otras iniciativas".

The busy pre race grid Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Si la F1 decide continuar con la idea d e la carrera al sprint para 2022, se enfrentará a la difícil decisión de elegir los lugares adecuados.

Sin embargo, Brawn dice que la F1 no se "agotará" ofreciéndoselo a los mejores postores, ya que eso correría riesgo de que se alojen en lugares que podrían no ser los mejores para los fans.

"Creo que en cualquier organización hay personas en cada extremo de la escala", dijo. "Tenemos a nuestra gente comercial tocando el tambor comercial, y a la gente de las carreras tocando el tambor de las carreras".

"Así que dependerá de Stefano [Domenicali] y yo, y uno o dos más, hacer una recomendación de quiénes deberían ser los candidatos principales, y los equipos también tendrán voz en eso. Pero será una mezcla".

"Espero que podamos obtener un beneficio comercial de todos los lugares a los que vamos, porque entonces ese será un argumento más fuerte para los equipos quieran hacerlo".

"Así que no creo que vayamos a vender esto, porque tiene que ser un éxito. Si vamos a circuitos donde no funciona y no ofrece ningún beneficio general, entonces sabemos que tendrá una vida corta".

"Creo que tenemos que asegurarnos de ir a circuitos donde podamos demostrar el valor de esto su emoción y éxito, y luego partiremos de ahí", declara el inglés.