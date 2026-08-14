Briatore: Esto es lo que Liberty hace mejor que Bernie Ecclestone en la F1

Desde la adquisición por parte de Liberty Media, la Fórmula 1 se ha transformado por completo. Aunque la serie ya era bajo Bernie Ecclestone un producto millonario con un gran enfoque en el brillo y el glamour, desde que está en manos de los estadounidenses todo eso se ha potenciado enormemente.

La Fórmula 1 está en auge. Las cifras de espectadores en los circuitos se disparan, al igual que el número de carreras y las carteras de los equipos y sus propietarios, y todo ello gracias al nuevo enfoque de Liberty Media, que ha abierto la Fórmula 1 al exterior.

"Bernie era extremadamente estricto en los negocios, muy restrictivo. Liberty ha abierto la parte comercial, y por completo", explica el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, que ha vivido ambas eras de la Fórmula 1, a The Race.

Mientras que Ecclestone nunca tuvo sensibilidad para las redes sociales y cosas por el estilo, y dejó a la Fórmula 1 algo rezagada en ese aspecto, con Liberty Media los aficionados reciben toda la gama.

"Creo que con Bernie simplemente era otra época. El mundo se mueve hoy mucho más rápido", dice Briatore. "También muchos de los nuevos patrocinadores disfrutan con la Fórmula 1: grandes patrocinadores que apoyan el evento, etcétera."

"Y en algún momento —por la razón que fuera, ya fuera por Drive to Survive, la organización, la orientación comercial o el marketing de la Fórmula 1— de repente se convirtió para todos en 'el lugar para estar'. Y cuando algo es el lugar en el que hay que estar, todo el mundo quiere ir allí."

Hablando de "Drive to Survive", para muchos, la serie de Netflix fue la piedra angular del éxito actual de la Fórmula 1. Gracias al documental se abrió una comunidad de aficionados completamente nueva, y con ellos muchas oportunidades de negocio.

"Drive to Survive fue la clave", asiente Briatore. "Antes de Drive to Survive sobrevivíamos. Y después de Drive to Survive sobrevivimos mucho mejor."

Por fin éxito también en Estados Unidos

Y Liberty Media ha conseguido lo que nunca se logró bajo Ecclestone: afianzarse en Estados Unidos. "Para nosotros entonces era imposible correr en Estados Unidos. Bernie lo intentó. Tuvimos aquella carrera absurda en Phoenix con cero espectadores", continúa el jefe de Alpine.

"Luego tuvimos también la de Indianápolis con problemas enormes. Allí ni siquiera corrimos de verdad, por la historia entre Bridgestone y Michelin y demás."

Hoy la situación es distinta: "Hoy vas a Estados Unidos, vas a Miami: 500.000 personas. Vas a Austin: agotado. Vas a Las Vegas. Ves lo muchísimo que ha cambiado la Fórmula 1. Todas las carreras están agotadas, completamente agotadas, llueva o no."

Aunque Briatore admite que el calendario, con ya 24 carreras, se ha vuelto extremadamente cargado, "pero también es bonito, porque da igual a qué carrera vayas: está sobredemandada, está a rebosar, ves el entusiasmo de la gente. Y esa es la nueva Fórmula 1."

Los valores de los equipos se disparan

La importancia "extremadamente alta" de la serie, por supuesto, también ha hecho que los equipos generen ya sumas casi utópicas y que se haya vuelto difícil siquiera poner un nuevo equipo en la parrilla, ya que las barreras, incluida la nueva tasa de dilución, también se han vuelto extremadamente altas.

"En aquel entonces vendí mis participaciones en Benetton, y el valor total del equipo era de 80 millones de dólares", dice Briatore. "Hoy se habla de 3,5 o 4 mil millones de dólares. Y todos los financieros con los que hablas pronostican: dentro de tres o cuatro años, un equipo de Fórmula 1 valdrá 10 mil millones de dólares."

Al menos en esto último Briatore no parece creer, pues dice: "¡Si ese fuera mi equipo, ya lo habría vendido hace tiempo!"