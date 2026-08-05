Briatore le pone precio a Alpine F1 y afirma: “Si el equipo fuera mío, ¡ya lo habría vendido!”

El auge que atraviesa la Fórmula 1 en los últimos años, junto con las decisiones tomadas para restringir el acceso de nuevos equipos, elevó a niveles impensados el valor de las escuderías de la máxima categoría.

Las cifras se cuentan de a miles de millones de dólares y el año pasado la revista especializada Forbes realizó su propia valuación, colocando a Ferrari en lo más alto entre las escuderías, con un valor de mercado de 6.500 millones de dólares.

Mercedes aparece detrás, con 6.000 millones de dólares, seguida por McLaren, con 4.500 millones, y Red Bull, con 4.350 millones. Más atrás figura Alpine, en la séptima posición entre los equipos, con una valuación de 2.450 millones de dólares. Sin embargo, Flavio Briatore considera que esa cifra está por debajo del valor real de la escudería.

"No, no, nosotros valemos más, porque tenemos una oferta, tenemos una [oferta] por el 24% de Otro Capital, con una valoración [del equipo] de 3.200 millones. Entonces tenemos el 40% de la valoración de Renault. Todo Renault está valorado en 8.300 millones [de dólares]. Y estamos trabajando con esta valoración de 3.500 millones. Así que representamos el 40% o el 50%", dijo el italiano en una reciente entrevista con The Race.

Flavio Briatore, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Briatore lleva varias décadas en la Fórmula 1 y ha desempeñado diferentes funciones dentro de la categoría. En los años 90 llegó a tener participaciones en los equipos Benetton, Ligier y Minardi.

"Vendí mi participación en Benetton y el valor del equipo era de 80 millones de dólares", recordó Briatore. "Bien, ahora estamos hablando de 3.500 o 4.000 millones de dólares. Y todo el mundo hace sus propias previsiones. Cuando hablas con esta gente de las finanzas, te dicen: 'Bien, dentro de tres o cuatro años, el equipo de Fórmula 1 valdrá 10.000 millones de dólares'".

Cuando le preguntaron si consideraba que las valuaciones de los equipos de F1 habían alcanzado su techo, Briatore respondió con una broma: "Si el equipo fuera mío, ¡ya lo habría vendido!".

Más allá del comentario de Briatore, la realidad es que Alpine podría tener un nuevo accionista este año, ya que Otro Capital —un grupo de inversores que incluye a los jugadores de la NFL Patrick Mahomes y Travis Kelce, al golfista Rory McIlroy y al boxeador Anthony Joshua— busca vender la participación del 24% en Alpine que adquirió por 200 millones de euros en junio de 2023.

Renault tiene derecho de veto sobre cualquier cambio en la propiedad de las acciones de Otro Capital hasta septiembre, pero Briatore restó importancia a esta fecha límite y aseguró que la llegada de un nuevo accionista minoritario no modificaría su trabajo dentro del equipo.

"No es realmente mi problema, esto es más una cuestión de Renault. Claro que, para tener un socio con el 24%, espero que alguien no solo aporte financiación, [sino que] también ayude en tecnología o en lo que sea, o en materia financiera", afirmó Briatore.

"Pero en septiembre no creo que vaya a pasar nada dramático, porque veo muy difícil que alguien compre el 24% de una compañía sin llegar a un acuerdo con el accionista mayoritario. Nunca he visto que alguien gaste 600 millones para comprar una participación minoritaria y convertirse en socio si no está de acuerdo con el accionista mayoritario. Veremos qué sucede.

"Renault está negociando. Desde el punto de vista del equipo, para mí no cambia nada. Tenemos a Otro y, si mañana tenemos a otra persona, será otra persona".