Briatore detalla su nuevo rol y sus planes con Alpine en la F1

Después de varias salidas en el último año, desde el director del equipo Otmar Szafnauer en 2023 hasta varios ejecutivos técnicos a principios de año, Alpine se encuentra ahora en una fase de reconstrucción. David Sánchez fue nombrado director técnico hace menos de dos meses y el fabricante ha anunciado el regreso de una figura bien conocida en Enstone, Flavio Briatore, que llevó al equipo a ser campeón en la década de 1990 con Michael Schumacher, y luego en la década de 2000 con Fernando Alonso.

El regreso de Briatore a la escudería ha levantado comentarios, ya que también es conocido por su implicación en el Crashgate de 2008, que le valió la expulsión de por vida de la Fórmula 1, una prohibición que se levantó en 2010. Desde entonces, ha mantenido sus vínculos con la F1, a través de Alonso y el GP de Azerbaiyán, y en los últimos meses ha estado en contacto regular con el jefe de Renault, Luca de Meo, que jugó un papel clave en su nombramiento como asesor ejecutivo.

"No es algo que saliera anoche, hemos estado hablando durante meses", dijo Briatore a Canal + de Francia este viernes ."Tengo un gran feeling con Luca (de Meo), realmente creo que es un genio. La única parte (en la que les falta algo) es la Fórmula 1, ¡y yo creo que soy un genio en la Fórmula 1! Nos hemos encontrado".

"Mi papel es sencillo", añadió el italiano, que tiene previsto acudir a los Grandes Premios "cuando sea necesario", ya que su puesto está pensado sobre todo para una remodelación interna: "Reporto al presidente y después, juntos, tomamos las decisiones. Es un papel muy importante porque trabajo directamente con el presidente de la compañía, el grupo Renault, y luego tengo que trabajar con todo el mundo en Alpine, lo que significa con Bruno (Famin, jefe del equipo), con el nuevo director técnico, con todo el mundo. Me encargo un poco de todo".

Después de ser cuarto en el campeonato en 2022, Alpine cayó al sexto puesto el año pasado y comenzó la temporada 2024 en la parte trasera de la parrilla. Se han hecho progresos, con un primer doble final en los puntos en Montreal, pero el equipo francés es sólo octavo en el campeonato. La ambición de Briatore es devolver a Alpine a la mitad superior de la clasificación para cuando lleguen las nuevas normas de 2026.

"Lo que voy a traer es la cultura de la victoria, el 'espíritu de competir'. Es lo que me permitió ganar con Renault y con Benetton. Siempre es lo mismo, son las personas las que hacen el equipo. La tecnología ha cambiado, pero son las personas las que hacen el equipo. Todos juntos, tenemos que estar convencidos de que podemos hacerlo, de que dentro de dos años, Alpine puede estar entre los cuatro primeros".

Pierre Gasly Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Preguntado por los temas candentes en Alpine, entre la posibilidad de que el equipo abandone el motor Renault y la elección de pilotos para 2025, Briatore esquivó:"Tenemos que hacer un equipo competitivo. No quiero hablar del motor ni de nada. El mandato que me ha dado el presidente es tener un equipo de alto rendimiento. Después, elegiremos lo que es mejor para el equipo, lo que es mejor para Renault, pero ahora mismo, no es un objetivo que esté tomando un papel importante".

En cuanto a los pilotos, "ese es otro problema que no lo es por el momento", según Briatore.

La marcha de Esteban Ocon ya está decidida y el destino de Pierre Gasly es incierto, pero prefiere concentrar sus esfuerzos en mejorar el monoplaza: "El problema es tener un coche que rinda bien, y luego ya vendrá el piloto. De momento, creo que Gasly puede hacer bien el trabajo. Quizá pongamos a un piloto joven con él, o a uno mayor. Pero esa no es la prioridad. En este momento, la prioridad es realmente tener un coche competitivo y espero que ya el año que viene, estemos en el camino de hacerlo bien".