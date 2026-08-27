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Fórmula 1 GP de Países Bajos

Briatore explica la renovación de Colapinto para 2027: “Franco pertenece a la F1 y a Alpine”

Flavio Briatore dio detalles sobre la decisión de renovar a Franco Colapinto para la temporada 2027 de Fórmula 1 y explicó cuáles son los objetivos que tiene con el piloto argentino.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine F1

Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine F1

Foto de: Alpine

Franco Colapinto firmó un nuevo contrato para permanecer como piloto titular de Alpine en la próxima temporada de F1, y Flavio Briatore explicó las razones detrás de esa decisión.

El piloto de 23 años se ganó su continuidad en la escudería de Enstone a base de resultados, y el asesor ejecutivo de Alpine destacó la importancia de mantener la continuidad en el equipo.

"Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027, con Franco continuando como piloto titular junto a Pierre. Para mí, tener continuidad es muy importante", dijo Briatore en el anuncio oficial.

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Con esta confirmación, Alpine mantendrá la misma alineación de pilotos por prácticamente una tercera temporada consecutiva, ya que Colapinto comenzó a competir como compañero de Pierre Gasly —ya asegurado para 2027 con un contrato multianual— a partir de la séptima ronda del año pasado.

La prioridad de Alpine, en palabras de Briatore, es ahora construir un monoplaza que le permita al equipo y a sus pilotos luchar en la parte delantera de la Fórmula 1, mientras este año busca consolidarse como "el mejor del resto" detrás de las escuderías líderes.

Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine F1

Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine F1

Photo by: Alpine

"Ahora tenemos definida nuestra situación desde el punto de vista de los pilotos y he dicho muchas veces que, si bien esta es una pieza importante del rompecabezas, lo más significativo que tenemos que hacer bien es diseñar y construir un coche rápido, lo que sin duda sigue siendo nuestra prioridad número uno".

Por último, Briatore destacó el crecimiento que tuvo Colapinto desde que llegó a Alpine y subrayó particularmente sus actuaciones en los Grandes Premios de Miami y Montreal. En esas dos carreras consecutivas, el argentino fue el mejor piloto detrás de los equipos punteros y consiguió sus mejores resultados en la F1 hasta el momento, al terminar séptimo en la cita de Florida y sexto en la de Montreal.

"Hemos visto a Franco crecer y madurar realmente hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montreal, especialmente, confirmaron lo que yo ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo", dijo el italiano.

"Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en la pista y que todo el equipo continúe trabajando incansablemente hasta que estemos luchando y ganando en la parte delantera de este deporte", concluyó.

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