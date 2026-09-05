La alegría de Briatore en Monza: “Qué resultado tan increíble para Pierre, Franco y todo Alpine”

Pierre Gasly sorprendió al mundo de la Fórmula 1 al conseguir la pole position el sábado para el Gran Premio de Italia, en lo que fue una gran jornada para Alpine, donde Franco Colapinto acompañó con su mejor resultado en una clasificación de la Fórmula 1.

La escudería de Enstone avisó que tenía un potencial considerable desde el inicio de la sesión, ya que Gasly fue el más rápido en la Q1 y Colapinto se ubicó cuarto, a tan solo 50 milésimas.

Ambos luego avanzaron sin problemas a la Q2 —Gasly fue cuarto y Colapinto, octavo— antes de que llegara el momento culminante, en el que el francés marcó el mejor tiempo sobre la bandera a cuadros en la Q3 para desplazar a George Russell, de Mercedes, de la pole por 60 milésimas. Colapinto, en tanto, fue octavo, pero el domingo arrancará séptimo por la sanción que debe cumplir Kimi Antonelli.

Franco Colapinto felicita a Pierre Gasly tras su pole en el GP de Italia. Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Flavio Briatore, un día después de expresar toda su frustración por el resultado desfavorable que recibió Alpine ante la Corte de Apelación de la FIA y que le costó el podio a Gasly en Mónaco, compartió su felicidad por lo realizado en Monza.

"Qué resultado tan increíble para Pierre, Franco y todo el equipo, con la pole position y los dos autos en la Q3", comenzó el italiano.

"Estoy muy orgulloso de Pierre, que se merece este momento con la primera pole position de su carrera en la Fórmula 1. El equipo hizo un trabajo fantástico y esto es exactamente lo que se merece después de las noticias de esta semana y de los puntos que sentimos que perdimos injustamente como equipo", agregó en relación con la polémica de Mónaco.

Para Briatore, el resultado tuvo un sabor especial al contar en el garaje de Alpine con la visita de François Provost, CEO del Grupo Renault.

"También es increíble celebrar este hito para el equipo junto a François, consiguiendo la primera pole position del equipo como Alpine y la primera pole del equipo en 17 años", finalizó.

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