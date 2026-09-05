Alpine explica la clave para la pole de Gasly en Monza y el mejor sábado de Colapinto en F1

Pierre Gasly llevó a Alpine hasta la primera posición el sábado al final de la Q3 en Monza y firmó su primera pole position en la Fórmula 1, mientras que Franco Colapinto selló su mejor actuación en una clasificación con el octavo puesto, que se transformará en séptimo para la salida.

Fue un enorme avance por parte de Alpine, que antes del receso de verano se había visto superado por sus rivales de la zona media y tenía problemas para poner al menos un coche en los puntos.

"No hay mucho que pueda ser mejor que esto en clasificación, ¿no? Eso es lo que intentas hacer todas las semanas y la mayoría de las veces no lo conseguimos, pero hoy sí", dijo Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, a F1 TV.

"Es la mejor sensación del mundo. Y también, ya sabes, el trabajo que hizo Franco. El tiempo está en el auto y los dos pilotos hicieron un buen trabajo, así que se siente genial", agregó.

El nuevo paquete de Alpine "definitivamente" ayuda en Monza

La explicación para el resultado obtenido en el Gran Premio de Italia está, en parte, en el paquete de actualización que estrenó Alpine con Gasly en la cita anterior de Zandvoort y que incorporó en el monoplaza de Colapinto en Monza.

Nielsen destacó que las mejoras introducidas generan una menor resistencia al avance, algo que resulta fundamental en una pista con largas rectas como la italiana. El motor Mercedes también juega su parte.

"Creo que la baja carga aerodinámica definitivamente nos ayuda. El nuevo paquete que pusimos no genera mucha resistencia al avance, lo cual es bueno aquí. Nuestra velocidad máxima no es ningún secreto. Se puede ver. Es competitiva", comentó.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

De todos modos, Nielsen indicó que el equipo nunca pensó que la pole position fuera posible y que, de hecho, sus propias simulaciones situaban el potencial en la parte baja del top 10.

"Nuestro pronóstico de rendimiento nos indicaba que llegaríamos a la Q3 y estaríamos octavos, novenos o décimos. Sacamos todo lo que había del auto", dijo.

"Así que, sinceramente, no esperábamos esto, pero, por supuesto, lo aceptamos. Es muy bueno, particularmente después de las noticias difíciles que tuvimos el viernes. Así que pasamos de estar por el piso a estar en la cima del mundo en dos días, lo que se siente fantástico", dijo en relación con la pérdida del resultado obtenido en el Gran Premio de Mónaco tras la decisión de la Corte de Apelación de la FIA.

De cara al domingo, el británico advirtió que Alpine intentará ir por la victoria: "Creo que vamos a intentarlo. ¿Por qué no? No tenemos que respetar a nadie. Estamos en la pole por méritos propios. Veamos qué podemos hacer".