Colapinto quiere entender por qué no pudo seguir a Gasly en Monza: “Estaba muy cerca en la Q1”

Franco Colapinto alcanzó este sábado su mejor resultado en una sesión de clasificación de F1 al marcar el octavo mejor tiempo —que se transformará en el séptimo lugar de salida el domingo—, pero se quedó con ganas de más.

Eso se debió a que Pierre Gasly, con el otro Alpine, obtuvo una sorprendente pole position, la primera para el francés en la máxima categoría, tras marcar una vuelta de 1m21s786 al final de la Q3, donde Colapinto terminó con 1m22s220.

Colapinto y Gasly arrancaron muy parejos en la Q1 de la clasificación, donde Alpine ya dio indicios de su potencial: el francés giró en 1m22s612 para liderar la primera fase de la sesión, y el argentino fue cuarto con 1m22s662, apenas 50 milésimas por detrás.

Sin embargo, la diferencia se amplió en la Q2, donde Gasly terminó cuarto con 1m22s077 y Colapinto se ubicó octavo con 1m22s400, una distancia que se mantendría similar en la Q3.

"Pierre fue muy rápido durante toda la clasificación. En la Q1 estuve muy cerca y creo que, a medida que avanzaron las sesiones, él siguió mejorando más que yo", dijo Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com, al terminar la clasificación.

Franco Colapinto felicita a Pierre Gasly tras la pole del francés en Monza. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Pero no, hizo una vuelta muy impresionante. Así que felicitaciones a Pierre y al equipo, por supuesto. Creo que seguir teniendo los dos autos en la Q3 es algo muy positivo", agregó.

El argentino señaló que quiere entender por qué comenzó tan cerca de Gasly en la sesión y luego no pudo seguir el ritmo de su compañero de equipo.

"Tengo mucho por trabajar de mi lado para entender eso y aprender de cuánto mejoraba él en cada intento mientras yo me quedaba un poco atrás".

De todos modos, eso no le quitó la alegría por haber llegado a una Q3 nuevamente, algo que no conseguía desde el Gran Premio de Canadá, y por aprovechar las mejoras en el Alpine A526 que recibió este fin de semana.

"Estoy contento con el rendimiento, por supuesto, por haber llegado a la Q3. Y al menos estamos en la lucha por los puntos mañana. Ojalá tengamos una buena largada y una buena primera vuelta para poder avanzar. Así que lo intentaremos y, con suerte, podremos sumar puntos con los dos autos".

Preguntado si hubo alguna señal antes del fin de semana de que un Alpine podía estar en la pole position, Colapinto respondió con sinceridad: "No, no, no. Definitivamente no. Creo que nadie pensaba que podíamos estar en la pole".

"Pero felicitaciones al equipo y a Pierre porque fue una sesión muy buena. Muy impresionante. De mi lado, tengo que aprender de esto y entender por qué tuve el mismo tiempo de vuelta en la Q1 y después no pude dar los pasos adelante que él fue dando. Nuevamente, estoy contento por el equipo y con ganas de que llegue mañana", finalizó.