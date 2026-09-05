La sorprendente parrilla de salida para el GP de Italia de F1 2026 en Monza con las penalizaciones

La parrilla de salida para el GP de Italia de F1 2026

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Italia de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 7° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Italia después de llegar hasta la Q3, donde fue octavo pero gana un lugar por la sanción a Antonelli.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Italia de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 17° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Italia. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m25s592 y quedó eliminado en la Q1 en la 20° posición, pero avanza tres puestos por las sanciones de Antonelli, Lawson y Albon.