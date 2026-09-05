Piastri recibe una penalización de la FIA y cambia la parrilla de salida en Monza

Oscar Piastri recibió una penalización de tres puestos en la parrilla para el Gran Premio de Italia después de obstaculizar a Liam Lawson durante la clasificación en Monza. La sanción hace que el piloto de McLaren caiga del tercer al sexto lugar en la parrilla para la carrera del domingo, mientras que Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Max Verstappen avanzan una posición cada uno.

El incidente ocurrió en los instantes finales de la Q2, cuando Lawson —que disputa su segunda carrera del año con Red Bull como reemplazante del lesionado Isack Hadjar— se preparaba para su último intento de vuelta rápida.

Piastri estaba en una vuelta de salida de boxes y se acercaba a la primera chicana. Allí redujo la velocidad para permitir el paso de Verstappen, compañero de equipo de Lawson en Red Bull, ya que el equipo había enviado a sus pilotos a la pista con anterioridad.

Sin embargo, el piloto de McLaren luego se colocó por delante de Lawson al atravesar la chicana, retrasando al neozelandés en la salida de la curva que conduce a la Curva Grande.

Antes de su reunión con los comisarios, Piastri dijo que no se había dado cuenta de que Lawson se estaba acercando.

“Sí, estaba saliendo de boxes y, quiero decir, la diferencia de velocidad al salir de boxes es enorme aquí”, dijo Piastri en la conferencia de prensa de la FIA. “Así que, sí, realmente no sé de dónde apareció. Tengo que revisarlo con el equipo”.

Posteriormente, Lawson no logró avanzar desde la Q2 y terminó la sesión en el 14.º lugar.

“Sí, quiero decir, simplemente no fue lo ideal”, dijo Lawson. “Obviamente, lo dejamos para el final para intentar armar una vuelta. Así que estaba bastante acelerado después de recibir una sola indicación. Y después, obviamente, no fue ideal que me bloquearan en la curva uno.

“Pero, quiero decir, el objetivo era intentar centrarnos en la carrera este fin de semana de todos modos. Obviamente, tenemos la penalización para mañana. Así que ayer ya estábamos enfocados en tandas largas”.

Lawson ya estaba previsto que arrancara desde el fondo de la parrilla debido a la instalación de nuevos componentes de la unidad de potencia en el Red Bull que conduce este fin de semana.

Pero, a pesar de su penalización en la parrilla, Red Bull todavía tenía un motivo para intentar que Lawson llegara a la Q3. El plan era que le diera rebufo a Verstappen, lo que podría haberle proporcionado a su compañero una ventaja en las largas rectas de Monza.

Con Lawson eliminado en la Q2, Verstappen fue el único representante de Red Bull en la parte final de la clasificación. Clasificó sexto, antes de que la penalización de tres puestos de Piastri lo promoviera al quinto lugar en la parrilla.

Una penalización de tres puestos en la parrilla es la sanción estándar en este tipo de casos cuando la obstrucción ocurre durante la clasificación.

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La explicación de los comisarios a la sanción a Piastri

A través de un comunicado, los comisarios informaron de la sanción a Oscar Piastri explicando lo siguiente.

“Los comisarios escucharon al piloto del coche 81 (Oscar Piastri) y al piloto del coche 30 (Liam Lawson), así como a los representantes de los equipos, y revisaron los datos del sistema de posicionamiento y señalización, las imágenes de vídeo, los tiempos, la telemetría, las comunicaciones por radio del equipo y las grabaciones de vídeo a bordo.

“Al salir de boxes, se informó al piloto del coche 81 de lo siguiente: ‘Verstappen, Lawson y Sainz están pasando ahora mismo; Sainz ha entrado en boxes; solo quedan Verstappen y Lawson, ten cuidado con ellos al incorporarte’.

“El piloto del coche 81 declaró que no se le había avisado de que Verstappen y Lawson estaban realizando vueltas rápidas, aunque se dio cuenta de que Verstappen estaba en vuelta rápida cuando ya casi había llegado a la curva 1. Redujo considerablemente la velocidad y se mantuvo a la derecha para permitir el paso de Verstappen, pero no pudo evitar obstaculizar a Lawson, que venía justo detrás.

“Los comisarios reconocen que, dada la información de la que disponía y la situación en la que se encontraba, el piloto del coche 81 no tenía otras opciones en ese momento y, por consiguiente, obstaculizó al coche 30 de manera involuntaria e innecesaria.

“Por ello, se impone la sanción estándar de retroceder tres posiciones en la parrilla de salida”