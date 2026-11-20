Fórmula 1 Las Vegas GP

Briatore revela el ambicioso objetivo para Alpine en 2027 con Colapinto y Gasly

El asesor ejecutivo de Alpine considera que acercarse a dos o tres décimas de McLaren sería "un gran éxito" para el equipo en 2027, después del avance que logró esta temporada tras terminar último en 2025.

Federico Faturos

Editado: 20 nov 2026, 12:44

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

Flavio Briatore puso una referencia concreta para el próximo paso que espera dar con Alpine en la Fórmula 1. Después de recuperar terreno durante 2026, el equipo de Franco Colapinto y Pierre Gasly apunta a reducir la distancia con las cuatro escuderías que dominan la categoría.

En la conferencia de prensa oficial de la FIA del jueves en Las Vegas, el italiano explicó que terminar sexto en el campeonato de constructores -tal como se ve encaminado- estaba dentro de las previsiones económicas de Alpine para este año. Sin embargo, considera que el rendimiento del equipo le daba posibilidades de alcanzar el quinto puesto, una pelea en la que perdió terreno ante Racing Bulls durante las últimas carreras.

También lee:

Consultado sobre si los cuatro equipos de punta estarán al alcance, Briatore recurrió a la recuperación de McLaren en las últimas temporadas como ejemplo de lo que puede conseguirse cuando una escudería logra ordenar sus recursos y trabajar en una misma dirección.

"Recuerdo al McLaren de la época de Fernando [Alonso]. El equipo también era un desastre. Lograron poner todo en orden. Hace falta un poco de tiempo. Por supuesto, hay que avanzar en la dirección correcta", señaló.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Manuel Eletto

Para Briatore, compartir proveedor de unidades de potencia con Mercedes y McLaren ofrece una referencia para evaluar el progreso de Alpine. Con ese punto de comparación, fijó una meta para 2027.

"Si todo funciona bien, aunque no creo que sea fácil, estar el año que viene a dos o tres décimas de McLaren ya sería un gran éxito", afirmó. Luego amplió la comparación a los equipos que utilizan el mismo motor, entre ellos Mercedes.

El objetivo supone otro paso para una escudería que terminó última en el campeonato de constructores de 2025 y que ahora llega a Las Vegas en la sexta posición. Durante esta temporada, Alpine se mantuvo en la pelea por ser el mejor equipo detrás de los cuatro de punta, aunque los resultados recientes complicaron sus aspiraciones.

También lee:

Briatore reconoce el avance, pero su satisfacción es parcial por los puntos que el equipo dejó escapar en el tramo final del año.

"Estamos perdiendo muchos puntos en esta última parte de la temporada", lamentó. "Habíamos presupuestado terminar sextos, pero realmente estamos muy cerca del quinto puesto".

Más allá de la clasificación, el italiano destacó los cambios en la estructura de Enstone respecto de la situación que encontró a comienzos de 2024.

"Es un gran salto. Ahora el equipo está unido. La parte de ingeniería y la técnica están más o menos cohesionadas. Vuelve a ser un equipo de carreras. Eso es lo más importante", sostuvo.

También recordó la llegada de "un gran patrocinador" para la próxima temporada, por el acuerdo firmado con Gucci este año, y aseguró que percibe una mejora en el funcionamiento cotidiano de Alpine.

"Si me preguntan si estoy contento, sí. No estoy eufórico, pero el equipo está mucho mejor. Eso es lo que veo todos los días", agregó.

Para trasladar esa evolución a la pista, Briatore insistió en que Alpine necesita ejecutar correctamente cada aspecto de un fin de semana, además de contar con un auto competitivo.

"Tenemos que avanzar todos juntos. No depende solamente del piloto ni solamente del equipo. Todo cuenta. Las paradas en boxes tienen que salir bien, la estrategia tiene que ser correcta y la ingeniería tiene que funcionar. El auto puede ser bueno y el piloto tiene que hacer su trabajo", explicó.

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Cinco pilotos penalizados en parrilla para el GP de Las Vegas por cambios de motor

Artículo siguiente Los resultados completos de las prácticas del jueves del GP de Las Vegas de F1 2026

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Federico Faturos





Los resultados completos de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



Los resultados completos de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de F1 2026





Franco Colapinto expresa su bronca por una Q3 que fue "un desastre" en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



Franco Colapinto expresa su bronca por una Q3 que fue "un desastre" en Las Vegas





Así vivimos la clasificación para el GP de Las Vegas de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



Así vivimos la clasificación para el GP de Las Vegas de F1 2026

Más de

Pierre Gasly





Alpine anuncia la salida de Paul Aron y elige a Frederik Vesti como reserva para el cierre de 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Alpine anuncia la salida de Paul Aron y elige a Frederik Vesti como reserva para el cierre de 2026





Gasly revela cómo el límite presupuestario frenó a Alpine en 2026 y es optimista para 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Gasly revela cómo el límite presupuestario frenó a Alpine en 2026 y es optimista para 2027





Colapinto y Alpine estrenarán decoración para las tres últimas carreras de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



3 d



Colapinto y Alpine estrenarán decoración para las tres últimas carreras de F1 2026

Más de

Alpine





Alpine resta importancia al segundo lugar de Gasly, pero cree que Las Vegas le puede favorecer al A526



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



17 h



Alpine resta importancia al segundo lugar de Gasly, pero cree que Las Vegas le puede favorecer al A526





Qué toma Flavio Briatore de McLaren para Alpine tras el "desastre" de Fernando Alonso



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



18 h



Qué toma Flavio Briatore de McLaren para Alpine tras el "desastre" de Fernando Alonso





Colapinto ve el GP de Las Vegas "casi como un sprint" tras un jueves con poco para aprender



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Colapinto ve el GP de Las Vegas "casi como un sprint" tras un jueves con poco para aprender

Últimas noticias





Verstappen minimiza el choque con Russell en Las Vegas y niega conocer un pacto entre pilotos



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



4 min



Verstappen minimiza el choque con Russell en Las Vegas y niega conocer un pacto entre pilotos





Russell acusa a Verstappen de pilotar como si fuera mejor que todos tras choque en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



23 min



Russell acusa a Verstappen de pilotar como si fuera mejor que todos tras choque en Las Vegas





Vasseur admite que Ferrari tenía margen para meter al menos un coche en Q3 en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



30 min



Vasseur admite que Ferrari tenía margen para meter al menos un coche en Q3 en Las Vegas





Cara a cara de clasificación de F1 2026: GP de Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



51 min



Cara a cara de clasificación de F1 2026: GP de Las Vegas

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete