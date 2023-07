Brundle no le cree a Red Bull sobre la decisión de Ricciardo Martin Brundle, ex piloto y actual analista de la Fórmula 1, no se cree que el test de Daniel Ricciardo en Silverstone haya sido clave para su ascenso a AlphaTauri, a la vez que desliza que puede existir un acuerdo oculto entre el piloto y Red Bull.