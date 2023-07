Silverstone fue "limitación de daños" para Aston Martin F1

Alonso perdió frente a los coches de Red Bull, McLaren y Mercedes, pero Krack ve los aspectos positivos, ya que el equipo aún superó a Ferrari por seis puntos a tres, aunque Mercedes logró una ganancia neta de 18 puntos.

La batalla por el segundo puesto en el campeonato de constructores está liderada actualmente por Mercedes con 203 puntos, con Aston tercero con 181 y Ferrari cuarto con 157.

"El veredicto es la limitación de daños", dijo Krack cuando Motorsport.com le preguntó sobre el fin de semana. "Yo diría que no tuvimos el rendimiento que queríamos tener el sábado y el domingo.

"Y salir con más puntos que Ferrari, creo que se puede llamar limitación de daños".

En tres de los últimos cuatro fines de semana, el equipo no ha estado en la lucha por el podio después de que Alonso consiguiera seis terceros puestos en las siete primeras carreras de la temporada.

"Siempre he dicho que no se pueden tener podios todo el tiempo", dijo Krack. "Tuvimos seis podios en diez carreras. Siempre he dicho que habrá momentos en los que será un poco más difícil. Y ahora hemos tenido una carrera en la que claramente el sábado no tuvimos el ritmo que queríamos tener".

"Creo que de cara a la carrera dijimos que teníamos que confiar en nuestro punto fuerte de hoy, que creo que son las paradas en boxes, las salidas, la ejecución y la estrategia. Y ha salido bastante bien. Hoy pudimos confiar en todo eso. Y creo que eso nos ha permitido volver a casa con unos puntos decentes".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, llega a la parrilla con los mecánicos Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Preguntado si le preocupaba que McLaren se uniera a la lucha de adelante, Krack dijo: "Preocupación no es la palabra adecuada. Creo que confirma lo que siempre he dicho, tenemos que tener cuidado al definir demasiado rápido un orden jerárquico. Recordarán que lo he dicho. Así que tenemos un vaivén".

"Hemos visto en Austria, por ejemplo, que Mercedes estaba bastante abajo, en Barcelona, estaban muy fuertes. Estábamos muy fuertes en Canadá, no hace mucho, donde estábamos luchando por el podio".

"Por eso siempre digo que tenemos que esperar dos, tres o cuatro circuitos para darnos cuenta o para estar realmente seguros de cuál es el orden jerárquico. Y creo que debemos mantenerlo".

Krack insiste en que el equipo quiere ver cómo se comporta el AMR23 en los diferentes circuitos que se avecinan, incluidos los extremos de Hungría y Spa en fines de semana consecutivos.

"Así que, como una media móvil, en términos de ingeniería, dónde estamos", dijo. "Creo que entonces, antes del receso, podemos decir dónde podemos tener una mejor representación de dónde estamos, y esto creo que nos permitirá también definir desde la expectativa de carrera hacia dónde tenemos que ir".

"Creo que también tenemos que tener en cuenta que vienen muchas carreras con características muy diferentes a las anteriores".

"El calendario es tal que tienes las carreras con menos carga aerodinámica al principio, dependiendo de cómo las clasifiques, y hay más carreras por venir en las que quizás podamos ser mejores. Son cosas que tenemos que ver en función del análisis de las tres próximas, creo".

Krack reconoció que el equipo tiene que centrarse en mejorar su rendimiento a una vuelta, ya que Alonso apenas inició noveno en Silverstone.

"La clasificación es clave", dijo. "Especialmente en circuitos en los que te cuesta más adelantar como el que vendrá, aunque ahora es mucho más fácil que antes. Pero creo que el rendimiento en clasificación es clave para acabar delante en F1 vayas donde vayas".

"Las estadísticas no mienten. Es una mejora general que tenemos que introducir en el coche. Pero empieza por analizar tus puntos débiles a partir de los acontecimientos actuales".

Krack reconoció que ahora se espera que el equipo esté en la lucha por los tres primeros puestos, de ahí que se centre en Aston Martin cuando no es así.

"Creo que eso es lo interesante o lo bonito", dijo. "El nivel de expectación ha aumentado desde los seis podios. Creo que ahora estamos aquí sentados con seis podios en 10 carreras. Es normal, las expectativas son altas".

"Y seguiremos intentando cumplir las expectativas. Creo que es un cumplido que tengamos estas expectativas, demuestra que hemos hecho el trabajo".

Y añadió: "Aunque hayan sido seis podios en 22, creo que será una temporada muy respetable comparada con de dónde venimos y cuáles eran nuestros objetivos para la temporada. Pero no nos rendiremos ahora y no lo dejaremos pasar".

