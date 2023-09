Button: "Verstappen puede conducir el coche que le da Newey"

Button elogió a Verstappen por su capacidad para adaptar su estilo al coche que le toca, sugiriendo que no todos los pilotos pueden desenvolverse de la misma manera.

El campeón del mundo de 2009, que corrió junto a Lewis Hamilton en McLaren entre 2010 y 2012, dijo que tendría "más miedo" de enfrentarse a Verstappen.

Recientemente, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha sugerido que los coches de Red Bull están diseñados en torno a Verstappen, mientras que Hamilton ha indicado que se ha enfrentado a compañeros más fuertes que el neerlandés.

"Creo que Lewis ha tenido compañeros de equipo muy duros, ha tenido campeones del mundo como compañeros de equipo, mientras que Max no", dijo Button a Sky Sports en el Goodwood Revival, donde conduce un Jaguar que perteneció a Juan Manuel Fangio.

"Pero yo tendría más miedo de enfrentarme a Max en el mismo coche. Y creo que es porque el coche está diseñado en torno a su estilo, o puede conducir un coche que Adrian Newey le da".

"Creo que Adrian le da un coche y le dice: 'Este es el coche más rápido del mundo. Si le quitas la carga aerodinámica delantera, irá más lento, pero será más fácil de conducir'".

"Y Max piensa: 'Bien, tengo que conducir como has hecho este coche, y tengo que conducirlo tan rápido como pueda.' Así que creo que es muy bueno en eso. Y creo que a muchos pilotos les cuesta competir con eso".

Jenson Button, en su rol de analista para Sky Sports F1. Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Ampliando el debate, añadió: "Es difícil. Creo que Lewis ha tenido compañeros de equipo más difíciles, pero tampoco me gustaría enfrentarme a Max".

"Todos son pilotos increíbles, los mejores del mundo. Y algunos de los mejores que hemos visto en la F1. Me gustaría que hubiera más competencia en la parte delantera, entre Max, Lewis, Fernando (Alonso), esos tres para mí son los que destacan".

"Pero en la F1 no es así. Es una carrera tecnológica y Red Bull, con juego limpio de su parte, están haciendo un mejor trabajo ahora mismo".

Button también fue preguntado por el consejo que le daría al actual piloto de McLaren, Lando Norris, al que se lo ha relacionado con un posible futuro como compañero de Verstappen en Red Bull.

"La cuestión es que tienes que ser el mejor para ser campeón del mundo", dijo Button. "Y eso fue todo para mí cuando dejé Brawn (a finales de 2009)".

"Tenía que ir a McLaren porque tenía que competir contra Lewis Hamilton, que era considerado el mejor. Y creo que eso es lo que tiene que decidir que quiere hacer".

"Creo que si es inteligente, se decidirá por un coche que se adapte a su estilo. Y creo que hemos visto a muchos pilotos, el Red Bull no se adapta a muchos pilotos, aparte de Max".

"Así que no es una decisión fácil para él. No está en un coche que pueda ganar ahora mismo. Y probablemente tampoco lo hará el año que viene, no lo creo".

"Así que tiene que buscar en otra parte para 2025. O pone su confianza en McLaren. Han ganado carreras, han ganado campeonatos, y pueden volver".

"Así que mientras pueda ver el futuro y piense que están en un buen lugar como equipo, y le dé confianza, que se quede allí. Si no, que vaya a luchar con Max Verstappen en su propio equipo. Pero eso es difícil".