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Fórmula 1 GP de Austria

Cadillac podría llevarse un miembro clave de Red Bull

El ingeniero jefe Paul Monaghan parece encaminarse hacia la salida de Red Bull camino a Cadillac. Laurent Mekies, sin embargo, sigue confiando en que seguirá habiendo suficiente talento dentro del equipo técnico del equipo.

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Podio: segundo Lando Norris, McLaren F1 Team, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercero Sergio Pérez, Red Bull Racing

Durante el fin de semana del Gran Premio de Austria, Paul Monaghan surgió como la última figura sénior de Red Bull en ser vinculada con una salida del equipo con sede en Milton Keynes.

RacingNews365 fue el primero en informar el viernes de que el ingeniero jefe de 58 años está rumbo a Cadillac. Oficialmente, ninguno de los dos equipos está dispuesto a comentar los informes, pero Motorsport.com entiende por fuentes del paddock que hay fundamento detrás de la historia.

Aunque no ha habido ningún anuncio oficial y el posible movimiento sería, en cualquier caso, algo a más largo plazo, la situación no se da de forma aislada. A principios de este año, quedó confirmado que el ingeniero de carrera de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, se unirá a McLaren en 2028.

Anteriormente, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Will Courtenay y Rob Marshall se marcharon todos a equipos rivales, mientras que Red Bull también se ha separado de Christian Horner y Helmut Marko.

Cada caso, sin embargo, es diferente y debe juzgarse por sus propios méritos —incluidas consideraciones financieras personales—, y lo mismo se aplica aquí, con Monaghan potencialmente asumiendo un cargo más sénior dentro del departamento de ingeniería de Cadillac.

Aunque Red Bull aún no está dispuesto a comentar públicamente, personas internas del equipo subrayan que hay un plan de sucesión establecido para cada figura sénior, incluido Monaghan.

Paul Monaghan, ingeniero jefe de Red Bull.

Paul Monaghan, ingeniero jefe de Red Bull.

Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

"Hay muchos rumores sobre el equipo y el personal del equipo. Y por mucho que hayamos comentado lo de GP [Lambiase], porque obviamente está muy expuesto. Es uno de nuestros ingenieros muy expuestos y va a asumir un papel aún más expuesto, pero no creo que sea correcto que comente cada rumor que salga", dijo Mekies.

"Si miro los nombres que han estado circulando en los últimos meses, la mayoría de ellos siguen en el garaje. Algunos nunca habían querido irse, otros han cambiado de opinión y se quedan con nosotros".

Este último comentario parece referirse, entre otras cosas, a las especulaciones en torno a Hannah Schmitz, aunque los informes sobre Monaghan parecen tener mucho más fundamento.

¿Queda suficiente profundidad de personal en Red Bull?

Aunque Red Bull no quiere hablar de nombres concretos en esta fase, Mekies confirmó que, en su opinión, queda suficiente talento dentro del equipo para el futuro, incluso en caso de una salida de Monaghan.

"Sobre eso, tengo una confianza extrema", dijo Mekies cuando Motorsport.com le preguntó. "Y me remito al comentario que hice antes sobre cuál fue el aspecto más llamativo de los primeros 12 meses. El aspecto más llamativo es la profundidad de talento que tenemos.

"Tenemos un talento increíble en todos los niveles y, por lo tanto, desde luego no vamos a buscar una excusa para decirles que nos falta A, B o C para volver a la competitividad máxima. Lo tenemos todo en casa.

"Si necesitamos algo para completar la ecuación, lo haremos, pero desde luego no estamos limitados por la calidad de los talentos que tenemos".

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Photo by: Clive Mason / Getty Images

En la práctica, esto significa que Red Bull primero busca ascender desde dentro cada vez que se marchan figuras sénior. Ese también fue el caso a principios de este año con el ingeniero jefe de rendimiento y diseño Ben Waterhouse.

"Para Max, solo importa un coche rápido"

No obstante, todos los cambios dentro del equipo —combinados con el déficit actual de Red Bull en pista— plantean naturalmente la cuestión de si el equipo puede hacer lo suficiente para convencer a Verstappen de que permanezca más allá de esta temporada.

Mekies enfatiza que solo importa una cosa: el cronómetro.

En ese sentido, el paquete de mejoras de Red Bull en Spielberg es de gran importancia, sobre todo porque Mekies reconoce que, bajo el límite presupuestario, Red Bull no puede introducir mejoras indefinidamente.

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"Max quiere un coche rápido. Siempre ha querido un coche rápido, y confía plenamente en nosotros para asegurarse de que estamos haciendo todo lo que podemos, a corto y largo plazo, para garantizar el regreso al éxito y el éxito continuo", respondió Mekies.

"Como dije hace unas semanas, no le estamos preguntando a Max cada semana [si se queda]. Está empujando con nosotros, nos está ayudando a encontrar el camino de desarrollo adecuado para el coche, de nuevo esta mañana haciendo exploraciones de prueba muy amplias a lo largo de las sesiones para intentar mover todas las piedras posibles. Así que no es un tema para nosotros.

"El tema para nosotros es devolver el coche a donde queremos que esté. Y como quizá, espero, estén de acuerdo, si el coche vuelve a estar donde queremos que esté, no habrá discusión".

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