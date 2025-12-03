Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1

Cadillac presentará la decoración de Checo Pérez para 2026 en el Super Bowl

Cadillac presentará su primera decoración de Fórmula 1 en la Super Bowl de 2026.

Basile Davoine
Editado:
Cadillac lanzamiento fecha

Comunicación a la americana y referencias que la avalan: quinta escudería de la parrilla en anunciar la fecha de presentación de su monoplaza de 2026, Cadillac ha optado por mantener su identidad. El undécimo equipo de la parrilla, recién llegado a la Fórmula 1, ha elegido el acontecimiento mundial de la Super Bowl para desvelar sus colores. El evento tendrá lugar en la noche del 8 al 9 de febrero. 

El equipo desvelará los colores de su primer coche de F1 en un anuncio emitido en todo el mundo durante la final de fútbol americano de la NFL. Entonces se desvelará a los cuatro vientos cómo será el coche de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, los dos experimentados pilotos elegidos por la escudería dirigida por Graeme Lowdon y asociada a Ferrari para sus primeros años de motorización. 

"El Super Bowl es uno de los pocos momentos de la cultura estadounidense en los que se unen el deporte, el entretenimiento y la narración de historias, y nos da la oportunidad de presentar al equipo Cadillac de Fórmula 1 en un escenario que refleja lo que somos", explica Dan Towriss, CEO de la escudería. "Estamos orgullosos de nuestra herencia americana y queremos mostrarla de una manera audaz, innovadora y exclusivamente nuestra. Esto es sólo el principio, pero es un momento del que estoy muy orgulloso."

Promo App

Promo App

Aunque la temporada 2025 aún no ha terminado y el nombre del Campeón del Mundo se conocerá el próximo domingo en Abu Dhabi, la comunicación de varios equipos se ha desplazado más que nunca hacia el año que viene. Este calendario se explica también por la inusual proximidad de los primeros tests invernales, previstos para finales de enero en Barcelona debido a la llegada de un reglamento técnico totalmente nuevo. Tras esta cita catalana, otras dos sesiones de pruebas tendrán lugar en Bahréin.

Las fechas de presentación de los F1 2026 hasta ahora

Fecha Equipo Información
15 de enero Austria Red Bull Racing En Detroit
15 de enero Italy Racing Bulls En Detroit
23 de enero France Alpine En Barcelona
8 de febrero United Kingdom Aston Martin  
8 de febrero  United States Cadillac Por televisión en SB

Pruebas de invierno 2026

Fecha Gran Premio / evento Circuito
26-30 enero Spain Test de invierno 1 (privado) Barcelona
11-13 febrero Bahrain Prueba de invierno 2 Sakhir
18-20 de febrero Bahrain Prueba de invierno 3 Sakhir

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Las definiciones de campeonato más polémicas en la historia de la F1

Comentarios destacados
Más de
Basile Davoine
O'Ward reemplazará a Piastri en la FP1 en Abu Dhabi

O'Ward reemplazará a Piastri en la FP1 en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
O'Ward reemplazará a Piastri en la FP1 en Abu Dhabi
Así está el campeonato entre Norris, Verstappen y Piastri para el GP de Abu Dhabi

Así está el campeonato entre Norris, Verstappen y Piastri para el GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Así está el campeonato entre Norris, Verstappen y Piastri para el GP de Abu Dhabi
Leonardo Fornaroli conquista el título de F2 un año después del de F3

Leonardo Fornaroli conquista el título de F2 un año después del de F3

FIA F2
FIA F2
Losail
Leonardo Fornaroli conquista el título de F2 un año después del de F3
Sergio Pérez
Más de
Sergio Pérez
Montoya: Red Bull extrañará a Checo Pérez en la pelea por el título en Abu Dhabi

Montoya: Red Bull extrañará a Checo Pérez en la pelea por el título en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Montoya: Red Bull extrañará a Checo Pérez en la pelea por el título en Abu Dhabi
Qué aprendió Cadillac del test de Checo Pérez en Imola rumbo a su debut en la F1

Qué aprendió Cadillac del test de Checo Pérez en Imola rumbo a su debut en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Qué aprendió Cadillac del test de Checo Pérez en Imola rumbo a su debut en la F1
Checo Pérez revela su última conversación con Christian Horner al dejar Red Bull

Checo Pérez revela su última conversación con Christian Horner al dejar Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Checo Pérez revela su última conversación con Christian Horner al dejar Red Bull
Más de
Cadillac
F1 2026: ¿Cuál es la alineación de pilotos de la próxima temporada en la Fórmula 1?

F1 2026: ¿Cuál es la alineación de pilotos de la próxima temporada en la Fórmula 1?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 2026: ¿Cuál es la alineación de pilotos de la próxima temporada en la Fórmula 1?
Checo Pérez: Quiero asegurarme de tener un regreso exitoso con Cadillac

Checo Pérez: Quiero asegurarme de tener un regreso exitoso con Cadillac

Fórmula 1
Fórmula 1
Checo Pérez: Quiero asegurarme de tener un regreso exitoso con Cadillac
Cadillac ya tiene fecha para rodar con su propio coche de F1 2026

Cadillac ya tiene fecha para rodar con su propio coche de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Cadillac ya tiene fecha para rodar con su propio coche de F1 2026

Últimas noticias

Cadillac presentará la decoración de Checo Pérez para 2026 en el Super Bowl

Cadillac presentará la decoración de Checo Pérez para 2026 en el Super Bowl

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Cadillac presentará la decoración de Checo Pérez para 2026 en el Super Bowl
Las definiciones de campeonato más polémicas en la historia de la F1

Las definiciones de campeonato más polémicas en la historia de la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Las definiciones de campeonato más polémicas en la historia de la F1
El último motor Renault que rodará en F1 en Abu Dhabi tendrá un toque especial

El último motor Renault que rodará en F1 en Abu Dhabi tendrá un toque especial

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
El último motor Renault que rodará en F1 en Abu Dhabi tendrá un toque especial
Exclusiva con Arvid Lindblad: "Le dije a Norris que lo vería en F1 en cinco años"

Exclusiva con Arvid Lindblad: "Le dije a Norris que lo vería en F1 en cinco años"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Exclusiva con Arvid Lindblad: "Le dije a Norris que lo vería en F1 en cinco años"

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros