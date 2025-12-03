Comunicación a la americana y referencias que la avalan: quinta escudería de la parrilla en anunciar la fecha de presentación de su monoplaza de 2026, Cadillac ha optado por mantener su identidad. El undécimo equipo de la parrilla, recién llegado a la Fórmula 1, ha elegido el acontecimiento mundial de la Super Bowl para desvelar sus colores. El evento tendrá lugar en la noche del 8 al 9 de febrero.

El equipo desvelará los colores de su primer coche de F1 en un anuncio emitido en todo el mundo durante la final de fútbol americano de la NFL. Entonces se desvelará a los cuatro vientos cómo será el coche de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, los dos experimentados pilotos elegidos por la escudería dirigida por Graeme Lowdon y asociada a Ferrari para sus primeros años de motorización.

"El Super Bowl es uno de los pocos momentos de la cultura estadounidense en los que se unen el deporte, el entretenimiento y la narración de historias, y nos da la oportunidad de presentar al equipo Cadillac de Fórmula 1 en un escenario que refleja lo que somos", explica Dan Towriss, CEO de la escudería. "Estamos orgullosos de nuestra herencia americana y queremos mostrarla de una manera audaz, innovadora y exclusivamente nuestra. Esto es sólo el principio, pero es un momento del que estoy muy orgulloso."

Aunque la temporada 2025 aún no ha terminado y el nombre del Campeón del Mundo se conocerá el próximo domingo en Abu Dhabi, la comunicación de varios equipos se ha desplazado más que nunca hacia el año que viene. Este calendario se explica también por la inusual proximidad de los primeros tests invernales, previstos para finales de enero en Barcelona debido a la llegada de un reglamento técnico totalmente nuevo. Tras esta cita catalana, otras dos sesiones de pruebas tendrán lugar en Bahréin.

Las fechas de presentación de los F1 2026 hasta ahora

Fecha Equipo Información 15 de enero Red Bull Racing En Detroit 15 de enero Racing Bulls En Detroit 23 de enero Alpine En Barcelona 8 de febrero Aston Martin 8 de febrero Cadillac Por televisión en SB

Pruebas de invierno 2026

Fecha Gran Premio / evento Circuito 26-30 enero Test de invierno 1 (privado) Barcelona 11-13 febrero Prueba de invierno 2 Sakhir 18-20 de febrero Prueba de invierno 3 Sakhir