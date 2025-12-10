La FIA hace un cambio para 2026 por una queja habitual en las carreras sprint de la F1

Las sesiones de entrenamientos libres de la Fórmula 1 de 2026 durante un fin de semana sprint se ampliarán en caso de bandera roja con el fin de garantizar que los equipos dispongan del tiempo suficiente de rodaje.

En los fines de semana sprint, los equipos solo tienen una única sesión de entrenamientos libres de una hora el viernes por la mañana, antes de pasar directamente a la clasificación sprint como la segunda sesión en pista más tarde ese mismo día.

Hasta la temporada 2025, el reloj de la sesión continuaba corriendo en caso de una bandera roja, lo que llevaba a un escenario en el que una interrupción podía afectar significativamente la capacidad de los pilotos y equipos para prepararse adecuadamente para el resto del fin de semana. Este año, los entrenamientos libres únicos de los Grandes Premios de Miami y de Estados Unidos en Austin , dos fines de semana con formato sprint, se vieron afectados por banderas rojas.

En la reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA en la capital uzbeka de Taskent, sede de las Asambleas Generales de la FIA de esta semana, se aprobó una modificación que permite al director de carrera de F1 ampliar la sesión de entrenamientos libres en un fin de semana sprint para garantizar que los equipos dispongan de la hora completa de rodaje.

En un resumen de las decisiones del Consejo Mundial del Deporte Motor, la FIA declaró: "Se ha permitido que la FP1 en un evento sprint se amplíe tras una bandera roja, para garantizar que los competidores dispongan del tiempo de entrenamientos pertinente."

Oliver Bearman caused the red flag that ended FP1 in Miami Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Se entiende que esta concesión solo se aplicará si la sesión de entrenamientos libres se suspende antes del minuto 45; en ese caso, la sesión puede ampliarse lo que sea necesario a discreción del director de carrera para dar a los competidores los 60 minutos completos de entrenamientos. La sesión no se ampliará si se detiene después del minuto 45. La modificación solo se aplica a los seis fines de semana con formato sprint de la F1 2026 y no a los fines de semana de gran premio tradicionales, que cuentan con tres sesiones de entrenamientos libres de una hora.

En otros cambios deportivos, la FIA confirmó el regreso a un único test de pretemporada a partir de 2027. Para el próximo año, los entrenamientos de invierno se ampliaron a dos tests oficiales de tres días en Bahréin, precedidos por un shakedown en Barcelona, para ayudar a los equipos a adaptarse a los amplios cambios reglamentarios de 2026.

A partir de 2027, la F1 volverá a un único test, como fue el caso en 2025, que se celebró en el circuito de Sakhir en Bahréin.

También hay un ligero y temporal aumento en el número de personal operativo permitido en el paddock de F1, de 58 a 60 por equipo, para ayudar a las escuderías a manejar la nueva generación de coches. La FIA también simplificó los procedimientos de suspensión y reanudación de las carreras y ajustó las limitaciones de neumáticos en caso de una sesión de clasificación sprint en mojado.