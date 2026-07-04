Así queda el campeonato de F1 2026 tras la sprint de Silverstone: puntos y posiciones completas
Repasa las posiciones completas del campeonato de pilotos y de constructores luego de disputarse la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Kimi Antonelli lidera el campeonato mundial de pilotos de F1 con 179 puntos luego de ganar la carrera sprint del sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña.
Lewis Hamilton finalizó segundo y se acercó a cuatro puntos de George Russell, que fue cuarto en la carrera corta disputada en Silverstone.
Lando Norris avanzó al cuarto puesto del campeonato al terminar tercero en la sprint, ya que ahora suma 85 puntos, dos más que Charles Leclerc y tres más que Oscar Piastri.
Entre los constructores, Mercedes se afirma al frente con 315 puntos y le saca 100 unidades a Ferrari.
Campeonato de pilotos tras la carrera sprint de Silverstone
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|KimiAntonelli - Mercedes
|179
|2
|George Russell - Mercedes
|136
|3
|Lewis Hamilton - Ferrari
|132
|4
|Lando Norris - McLaren
|85
|5
|Charles Leclerc - Ferrari
|83
|6
|Oscar Piastri - McLaren
|82
|7
|Max Verstappen - Red Bull
|76
|8
|Isack Hadjar - Red Bull
|42
|9
|Pierre Gasly - Alpine
|41
|10
|Liam Lawson - Racing Bulls
|31
|11
|Oliver Bearman - Haas
|18
|12
|Franco Colapinto - Alpine
|16
|13
|Arvid Lindblad - Racing Bulls
|14
|14
|Carlos Sainz - Williams
|6
|15
|Alex Albon - Williams
|5
|16
|Esteban Ocon - Haas
|3
|17
|Gabriel Bortoleto - Audi
|2
|18
|Fernando Alonso - Aston Martin
|1
|19
|Nico Hulkenberg - Audi
|20
|Valtteri Bottas - Cadillac
|21
|Sergio Pérez - Cadillac
|22
|Lance Stroll - Aston Martin
Campeonato de constructores tras la carrera sprint de Silverstone:
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|315
|2
|Ferrari
|215
|3
|McLaren
|167
|4
|Red Bull
|118
|5
|Alpine
|57
|6
|Racing Bulls
|45
|7
|Haas F1
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|2
|10
|Aston Martin
|1
|11
|Cadillac
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