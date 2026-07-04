Así queda el campeonato de F1 2026 tras la sprint de Silverstone: puntos y posiciones completas

Kimi Antonelli lidera el campeonato mundial de pilotos de F1 con 179 puntos luego de ganar la carrera sprint del sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Lewis Hamilton finalizó segundo y se acercó a cuatro puntos de George Russell, que fue cuarto en la carrera corta disputada en Silverstone.

Lando Norris avanzó al cuarto puesto del campeonato al terminar tercero en la sprint, ya que ahora suma 85 puntos, dos más que Charles Leclerc y tres más que Oscar Piastri.

Entre los constructores, Mercedes se afirma al frente con 315 puntos y le saca 100 unidades a Ferrari.

Campeonato de pilotos tras la carrera sprint de Silverstone

Campeonato de constructores tras la carrera sprint de Silverstone:

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 315 2 Ferrari 215 3 McLaren 167 4 Red Bull 118 5 Alpine 57 6 Racing Bulls 45 7 Haas F1 21 8 Williams 11 9 Audi 2 10 Aston Martin 1 11 Cadillac