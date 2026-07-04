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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Así queda el campeonato de F1 2026 tras la sprint de Silverstone: puntos y posiciones completas

Repasa las posiciones completas del campeonato de pilotos y de constructores luego de disputarse la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Kimi Antonelli lidera el campeonato mundial de pilotos de F1 con 179 puntos luego de ganar la carrera sprint del sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Lewis Hamilton finalizó segundo y se acercó a cuatro puntos de George Russell, que fue cuarto en la carrera corta disputada en Silverstone.

Lando Norris avanzó al cuarto puesto del campeonato al terminar tercero en la sprint, ya que ahora suma 85 puntos, dos más que Charles Leclerc y tres más que Oscar Piastri.

Entre los constructores, Mercedes se afirma al frente con 315 puntos y le saca 100 unidades a Ferrari.

También lee:

Campeonato de pilotos tras la carrera sprint de Silverstone

Pos Piloto Puntos
1 KimiAntonelli - Mercedes 179
2 George Russell - Mercedes 136
3 Lewis Hamilton - Ferrari 132
4 Lando Norris - McLaren 85
5 Charles Leclerc - Ferrari 83
6 Oscar Piastri - McLaren 82
7 Max Verstappen - Red Bull 76
8 Isack Hadjar - Red Bull 42
9 Pierre Gasly - Alpine 41
10 Liam Lawson - Racing Bulls 31
11 Oliver Bearman - Haas 18
12 Franco Colapinto - Alpine 16
13 Arvid Lindblad - Racing Bulls 14
14 Carlos Sainz - Williams 6
15 Alex Albon - Williams 5
16 Esteban Ocon - Haas 3
17 Gabriel Bortoleto - Audi 2
18 Fernando Alonso - Aston Martin 1
19 Nico Hulkenberg - Audi  
20 Valtteri Bottas - Cadillac  
21 Sergio Pérez - Cadillac  
22 Lance Stroll - Aston Martin  

Campeonato de constructores tras la carrera sprint de Silverstone:

Pos Equipos Puntos
1 Mercedes 315
2 Ferrari 215
3 McLaren 167
4 Red Bull 118
5 Alpine 57
6 Racing Bulls 45
7 Haas F1 21
8 Williams 11
9 Audi 2
10 Aston Martin 1
11 Cadillac  

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