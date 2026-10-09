El caos de la clasificación sprint de Singapur deja furiosos a los equipos de F1 y Aston Martin considera opciones

Un error de dirección de carrera que dejó a algunos coches con menos potencia en la clasificación sprint del GP de Singapur de F1 ha frustrado a varios equipos, con Aston Martin todavía considerando sus opciones.

El primer segmento de la clasificación sprint en el circuito de Marina Bay de Singapur fue detenido con bandera roja para retirar los restos del alerón delantero de Sergio Pérez tras un contacto del mexicaon con el muro.

Una vez reanudada la sesión, un error humano en dirección de carrera hizo que el modo de adelantamiento, el aumento de potencia normalmente activo durante toda la clasificación, no se reactivara. Varios pilotos informaron de que curiosamente tenían menos potencia, lo que fue resultado de la falta de impulso eléctrico adicional.

Al darse cuenta del error, un oficial de dirección de carrera reactivó el modo durante 27 segundos antes de desactivarlo de nuevo. Como resultado del error humano, el resultado de la SQ1 se vio gravemente afectado porque algunos coches habían marcado su mejor vuelta durante la primera parte de la SQ1, usando el modo de adelantamiento con normalidad, mientras que tras la interrupción otros coches no pudieron mejorar sus tiempos sin la potencia extra o quedaron fuera del corte de los 16 primeros.

Aunque la mayoría de los coches se vieron afectados en cierta medida, el error humano afectó especialmente a pilotos como Arvid Lindblad, Lance Stroll y los dos coches de Williams, que fueron todos eliminados en la SQ1.

Motorsport.com entiende que Williams hizo una solicitud a dirección de carrera después de la SQ1 para permitir que los 22 coches participaran en la SQ2, empezando efectivamente desde cero. Pero se entiende que los comisarios de carrera rechazaron esa solicitud, porque no estaban seguros de tener la capacidad reglamentaria para hacerlo. Otra solicitud para repetir la SQ1 tampoco pudo concederse debido a la falta de juegos de neumáticos disponibles.

Mientras el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, se reunía con los equipos y pilotos afectados, se entiende que Williams y RB están extremadamente frustrados por los acontecimientos, pero ambos equipos han indicado que no tienen previsto protestar los resultados de la clasificación sprint.

Aston Martin dio a entender que todavía quería mantener abiertas sus opciones, dependiendo de cualquier medida adicional que pudiera tomar la FIA para realizar correcciones. El equipo pretende que la parrilla de salida de la carrera sprint del sábado por la mañana refleje condiciones de competencia justas e iguales para todos.

Sin embargo, se entiende que no habrá más modificaciones en el resultado de la clasificación sprint y que, del mismo modo, el resultado de la SQ1 no puede ser objeto de una protesta en este momento. En cualquier caso, es difícil imaginar qué medidas podría haber tomado el organismo rector para resolver este problema sin generar aún más malestar entre los equipos y pilotos de toda la parrilla.

El problema es el segundo contratiempo importante en dos fines de semana consecutivos después de que la salida del GP de Bahréin de la semana pasada en Malasia se retrasara debido a un fallo de software en los sistemas de control de la unidad de potencia.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El problema de dirección de carrera de la FIA fue independiente de un problema de cronometraje separado, controlado por la gestión de F1, que no registró varios tiempos de vuelta durante toda la SQ1. Pero la falta de tiempos de vuelta fiables dejó a varios pilotos confundidos sobre si habían hecho lo suficiente para pasar a la SQ2, lo que añadió aún más caos.

La FIA emitió la siguiente disculpa por el error en la SQ1: "Durante el primer período de la clasificación sprint hubo un error humano en dirección de carrera no relacionado con el problema de cronometraje también encontrado en la SQ1. Este problema en cuestión significó que el modo de adelantamiento no estuvo disponible después del período de bandera roja durante la SQ1. Cuando se hizo evidente que el modo de adelantamiento no estaba activo tras la reanudación, se activó durante un período de 27 segundos antes de ser desactivado de nuevo.

"La FIA reconoce que este desafortunado error humano tuvo un impacto en el rendimiento de ciertos coches según el momento de su tanda y su posición en la vuelta. El segundo y tercer períodos de la clasificación sprint no se vieron afectados."