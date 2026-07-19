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Fórmula 1 GP de Bélgica

Carlos Sainz destaca las disculpas de Antonelli tras llamarlo "idiota" en Spa

Kimi Antonelli llamó "idiota" a Carlos Sainz tras sentirse obstaculizado en la FP1, pero posteriormente se disculpó con el piloto de Williams.

Benjamin Vinel Ronald Vording
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz ha elogiado a Kimi Antonelli por disculparse espontáneamente después de que el italiano llamara "idiota" al español por la radio del equipo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.

En la primera sesión de entrenamientos en Spa-Francorchamps, Antonelli se encontró con un Sainz lento por delante en Stavelot. Molesto, el piloto de Mercedes expresó su descontento en la pista —abortando su intento y manteniéndose cerca del Williams— y enviando el mensaje por la radio: "Sainz, ¡qué idiota!"

"No sé qué estaba haciendo Antonelli conmigo", le dijo Sainz a su propio ingeniero de carrera. "Me lanzó el coche encima, no sé por qué".

Sin embargo, Antonelli se acercó a su colega cuando se encontraron por casualidad el sábado por la mañana.

"Esta mañana en realidad nos despertamos a la misma hora", contó Sainz después de la clasificación. "Así que entramos en el ascensor al mismo tiempo y lo vi y le dije: '¿Qué tal?'

"Y el tipo es un gran tipo. Simplemente se disculpó, dijo que fue por el calor del momento, que había visto la repetición y que en realidad no lo había obstaculizado tanto, siendo una FP1 y no una vuelta importante del fin de semana; y, al no haber sido obstaculizado tanto, que estaba siendo un poco emocional en ese momento.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Y cuando alguien se presenta así y te lo dice a la cara de inmediato en cuanto te ve, para mí es una muestra de ser un gran tipo. Así que no tengo otra cosa que hacer que agradecérselo y desearle lo mejor".

Mientras Antonelli saldrá desde la pole position, Sainz clasificó 15°, pero recibió una penalización de diez posiciones por cambios en la unidad de potencia.

A pesar de superar en clasificación a su compañero de equipo Alex Albon por décima vez esta temporada y quinta consecutiva, el piloto de Williams describió su GP de Bélgica hasta ahora como "un fin de semana muy duro" después de que un problema técnico le costara "de tres a cinco décimas" por vuelta durante los entrenamientos, aunque la situación se resolvió para la clasificación.

"Contento de que hayamos encontrado el problema", dijo Sainz. "No tan contento de que no podamos explicar muy bien el problema. Así que tenemos que seguir investigando".

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