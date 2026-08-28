Carlos Sainz niega conversaciones con Audi F1 para 2027: "Nunca consideré dejar Williams"

Carlos Sainz dice que nunca consideró dejar el equipo Williams de Fórmula 1, tras haber firmado la semana pasada un nuevo acuerdo para 2027 junto a su compañero Alexander Albon.

Para el legendario equipo británico, ganador de nueve campeonatos de constructores, 2026 ha sido una temporada difícil hasta ahora. El FW48 ha ido perdiendo terreno en la jerarquía y no ha logrado sumar puntos en las últimas seis rondas. Esto llevó abiertamente al jefe del equipo, James Vowles, a temer que quizá no pudiera retener su alineación actual.

Cuando perdió su asiento en Ferrari de cara a la temporada 2025, Sainz había entablado conversaciones tanto con Williams como con la futura escudería Audi antes de optar por el conjunto con sede en Grove. Dos años después, reportes de prensa vincularon a Sainz con un traslado a Audi para 2027, aunque no había una vacante evidente en Hinwil, y el español ha dicho ahora a Motorsport.com que en realidad no consideró ninguna trayectoria profesional de ese tipo.

"No, eran solo los rumores habituales del paddock", dijo en nuestra entrevista exclusiva. "Puedo confirmar que este año nunca consideré seriamente irme a ningún otro sitio".

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams Photo by: Clive Mason / Getty Images

A diferencia de Albon, que se comprometió con Williams solo para 2027, Sainz firmó un "contrato multianual", insinuando un acuerdo que se extiende al menos hasta 2028, aunque la redacción se usa comúnmente para referirse a simples opciones contractuales para los años siguientes.

Por lo tanto, se le preguntó a Sainz si el nuevo acuerdo significaba que estaba fuera del alcance de los equipos punteros, y su respuesta fue evasiva.

"El proceso habitual es que, antes de firmar un contrato, siempre evalúas la situación general", dijo. "Pero cuando pusimos todo sobre la mesa, surgió otro aspecto que es muy importante para mí: nunca me ha gustado dejar un equipo cuando está atravesando un período difícil.

"No va con mi carácter irme a otro sitio si la situación ha empeorado desde que me uní al equipo. Cuando me comprometí con el proyecto de Williams, sabía que podía haber momentos difíciles y, aunque el que estamos atravesando ahora es particularmente duro, estoy listo para aceptarlo.

"Nadie en el equipo está contento con la situación actual, y todos estamos empujando para cambiarla lo más rápido posible. Pero, como dije, no está en mi naturaleza abandonar el barco cuando las cosas se ponen difíciles".

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