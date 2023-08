La 'amenaza' de Horner a Checo Pérez en el GP de Bélgica de F1

Sergio Pérez finalizó segundo este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps y alcanzó su mejor resultado desde el pasado mes de mayo en el Gran Premio de Miami, cerrando de buena manera esta parte de la temporada antes del receso de verano de la Fórmula 1.

El piloto mexicano comenzó a construir su sólida actuación en la carrera al marcar el tercer mejor tiempo el viernes en la sesión de clasificación, un resultado que se transformó en segundo lugar en la parrilla ante la sanción que debía cumplir Max Verstappen, autor de la pole position, por reemplazar la caja de cambios.

Ese resultado del viernes marcó el regreso de "Checo" Pérez al top 3 en una clasificación también desde el fin de semana de Miami, y tras obtenerlo tuvo un extraño intercambio con Horner en la radiocomunicación.

"¿Ahora sí me hablarás?", dijo el piloto de Guadalajara tras recibir la felicitación del jefe de Red Bull Racing, a lo que Horner respondió: "Hablaré contigo. Dije top 5, amigo".

Pérez fue preguntado al respecto por Motorsport.com después de la carrera del domingo y el mexicano explicó la razón de ese intercambio.

"Fue una broma. (Horner) vino antes de la clasificación y me dijo 'si no estás entre los tres primeros, no hablaré contigo el resto del fin de semana'. Así que estuvo hablando conmigo el resto del fin de semana", contó.

Horner, también consultado por Motorsport.com sobre el tema, coincidió con la versión de Pérez, aunque dijo que su exigencia era un resultado entre los cinco primeros y que, además de no hablarle, habría otra represalia si fallaba…

"Le dije que no iba a hablar con él si no estaba entre los cinco primeros y que le apretaría una parte de su anatomía si no lo estaba", dijo Horner, antes de agregar: "Parece que funcionó, así que tendremos que intentarlo de nuevo en Zandvoort".

El segundo lugar de "Checo" Pérez en Spa marcó el séptimo podio del piloto mexicano en 12 grandes premios disputados en el año y consolidó su segundo lugar en el campeonato de pilotos.

Información adicional por Alex Kalinauckas y Filip Cleeren

