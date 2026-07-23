Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Hungría

Checo Pérez: Aston Martin “definitivamente” se acercará a Cadillac con las mejoras

Cadillac ha disfrutado de una buena ventaja sobre Aston Martin, pero Checo Pérez no tiene dudas de que eso cambiará a partir del Gran Premio de Hungría.

Federico Faturos Stuart Codling
Editado:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

La decisión de Aston Martin de dejar de lado cualquier desarrollo del AMR26 para presentar un paquete completamente nuevo este fin de semana en el Hungaroring ha dejado al equipo de Silverstone relegado en la parrilla.

Aston Martin arrancó la temporada clasificando por delante de los dos coches de Cadillac en la apertura de Australia, pero luego fue cediendo terreno ante la nueva escudería, que el pasado fin de semana en Spa llegó a tener hasta dos segundos de ventaja sobre Fernando Alonso, el mejor representante de Aston Martin, en clasificación.

Para Sergio Pérez, esa situación cambiará a partir de ahora con el coche 'especificación B' que Aston Martin estrenará en el Gran Premio de Hungría.

"Definitivamente", respondió el mexicano ante los medios el jueves en Hungría, entre ellos Motorsport.com, al ser preguntado si esperaba que Aston Martin recortara diferencias con Cadillac.

"Creo que van a desarrollarse con fuerza; obviamente son un equipo muy fuerte. Esperamos que reduzcan la diferencia y que sigan avanzando".

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Valtteri Bottas se mostró de acuerdo con su compañero de equipo sobre lo que considera que será un gran avance de Aston Martin, y admitió sentir "curiosidad" y "miedo" ante lo que revelará el equipo dirigido por Adrian Newey.

"Hay muchos rumores. La mayoría dicen que será un gran paso para ellos. Pero, de nuevo, ya veremos cuando el coche salga a pista. Un rumor que escuché es que lo único que es igual al coche actual es la suspensión delantera. Todo lo demás es nuevo. Así que veremos".

"Tengo bastante curiosidad por eso, pero al mismo tiempo un poco de miedo, en cierto modo, de que si dan un gran paso, entonces nosotros quedemos atrás. Pero al final, simplemente tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo. No deberíamos desperdiciar nuestra energía en eso".

También lee:

Por otro lado, Checo Pérez se mostró decepcionado por lo que fue el fin de semana de la Fórmula 1 en Spa-Francorchamps con los nuevos coches del campeonato, y espera que Hungría permita medir el verdadero potencial de Cadillac.

"Pude ver la carrera después, porque me retiré pronto, y diría que no fue precisamente agradable".

"Todo giró en torno a la energía en ese circuito. Básicamente, cuanto más lento ibas, más rápido terminabas yendo, y cosas así; simplemente va en contra de la lógica. Así que creo que aquí tendremos un fin de semana mucho más normal y aquí veremos el verdadero rendimiento de dónde estamos".

El piloto de Guadalajara se retiró de forma prematura en la carrera de Bélgica debido a un problema en la suspensión, pero espera que Cadillac lo tenga resuelto para Hungría.

"El equipo ha estado trabajando a fondo para entenderlo. Creo que lograron controlarlo; tenía que ver con parte del sistema hidráulico. Así que estamos bastante confiados en que conseguimos resolver el problema, que es lo más importante para nosotros en este momento", finalizó.

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo La degradación térmica y a la posibilidad de graining en Hungría

Comentarios destacados
Más de
Federico Faturos

Bortoleto: Audi está “sin duda” por delante de Alpine, pero con una condición

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Bortoleto: Audi está “sin duda” por delante de Alpine, pero con una condición

Alpine revela cuándo llegarán mejoras para Colapinto y Gasly

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Alpine revela cuándo llegarán mejoras para Colapinto y Gasly

Briatore: “Colapinto y Gasly mantuvieron un duelo limpio; esta vez cayó del lado de Franco”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Briatore: “Colapinto y Gasly mantuvieron un duelo limpio; esta vez cayó del lado de Franco”
Más de
Sergio Pérez

Sergio Pérez se planteó abandonar definitivamente la F1 tras el final "tóxico" con Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Sergio Pérez se planteó abandonar definitivamente la F1 tras el final "tóxico" con Red Bull

Checo Pérez explica su abandono en Bélgica y pone la mira en Hungría con Cadillac

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Checo Pérez explica su abandono en Bélgica y pone la mira en Hungría con Cadillac

"Lo intentamos todo": Checo Pérez explica su eliminación en la Q1 del GP de Bélgica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
"Lo intentamos todo": Checo Pérez explica su eliminación en la Q1 del GP de Bélgica
Más de
Aston Martin Racing

Por qué lo que pase con el 'nuevo' Aston Martin puede decidir el mercado de pilotos de la F1 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Por qué lo que pase con el 'nuevo' Aston Martin puede decidir el mercado de pilotos de la F1 2027

La expectativa está sobre los hombros de Aston Martin ante el estreno de sus actualizaciones en Hungría

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
La expectativa está sobre los hombros de Aston Martin ante el estreno de sus actualizaciones en Hungría

Alonso: La decisión sobre su futuro depende del reglamento, no del rendimiento de Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Alonso: La decisión sobre su futuro depende del reglamento, no del rendimiento de Aston Martin

Últimas noticias

Checo Pérez: Aston Martin “definitivamente” se acercará a Cadillac con las mejoras

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Checo Pérez: Aston Martin “definitivamente” se acercará a Cadillac con las mejoras

¿Cuánto cuesta un neumático de MotoGP y quién los paga?

MotoGP
MGP MotoGP
¿Cuánto cuesta un neumático de MotoGP y quién los paga?

La degradación térmica y a la posibilidad de graining en Hungría

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
La degradación térmica y a la posibilidad de graining en Hungría

Vasseur: "Hungría podría adaptarse a las cualidades de Ferrari, pero eso no garantiza nada"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Vasseur: "Hungría podría adaptarse a las cualidades de Ferrari, pero eso no garantiza nada"