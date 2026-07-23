Checo Pérez: Aston Martin “definitivamente” se acercará a Cadillac con las mejoras

La decisión de Aston Martin de dejar de lado cualquier desarrollo del AMR26 para presentar un paquete completamente nuevo este fin de semana en el Hungaroring ha dejado al equipo de Silverstone relegado en la parrilla.

Aston Martin arrancó la temporada clasificando por delante de los dos coches de Cadillac en la apertura de Australia, pero luego fue cediendo terreno ante la nueva escudería, que el pasado fin de semana en Spa llegó a tener hasta dos segundos de ventaja sobre Fernando Alonso, el mejor representante de Aston Martin, en clasificación.

Para Sergio Pérez, esa situación cambiará a partir de ahora con el coche 'especificación B' que Aston Martin estrenará en el Gran Premio de Hungría.

"Definitivamente", respondió el mexicano ante los medios el jueves en Hungría, entre ellos Motorsport.com, al ser preguntado si esperaba que Aston Martin recortara diferencias con Cadillac.

"Creo que van a desarrollarse con fuerza; obviamente son un equipo muy fuerte. Esperamos que reduzcan la diferencia y que sigan avanzando".

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Valtteri Bottas se mostró de acuerdo con su compañero de equipo sobre lo que considera que será un gran avance de Aston Martin, y admitió sentir "curiosidad" y "miedo" ante lo que revelará el equipo dirigido por Adrian Newey.

"Hay muchos rumores. La mayoría dicen que será un gran paso para ellos. Pero, de nuevo, ya veremos cuando el coche salga a pista. Un rumor que escuché es que lo único que es igual al coche actual es la suspensión delantera. Todo lo demás es nuevo. Así que veremos".

"Tengo bastante curiosidad por eso, pero al mismo tiempo un poco de miedo, en cierto modo, de que si dan un gran paso, entonces nosotros quedemos atrás. Pero al final, simplemente tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo. No deberíamos desperdiciar nuestra energía en eso".

Por otro lado, Checo Pérez se mostró decepcionado por lo que fue el fin de semana de la Fórmula 1 en Spa-Francorchamps con los nuevos coches del campeonato, y espera que Hungría permita medir el verdadero potencial de Cadillac.

"Pude ver la carrera después, porque me retiré pronto, y diría que no fue precisamente agradable".

"Todo giró en torno a la energía en ese circuito. Básicamente, cuanto más lento ibas, más rápido terminabas yendo, y cosas así; simplemente va en contra de la lógica. Así que creo que aquí tendremos un fin de semana mucho más normal y aquí veremos el verdadero rendimiento de dónde estamos".

El piloto de Guadalajara se retiró de forma prematura en la carrera de Bélgica debido a un problema en la suspensión, pero espera que Cadillac lo tenga resuelto para Hungría.

"El equipo ha estado trabajando a fondo para entenderlo. Creo que lograron controlarlo; tenía que ver con parte del sistema hidráulico. Así que estamos bastante confiados en que conseguimos resolver el problema, que es lo más importante para nosotros en este momento", finalizó.