La décima carrera del calendario de la Fórmula 1 es parte de la temporada media de la campaña 2026 que, por ahora, tiene 22 fechas aunque con muchas dudas respecto al futuro. Sin importar eso, Sergio Pérez tiene un diagnóstico claro de sus primeros meses con Cadillac y, a pesar de que nota avances la realidad es que no están en el punto donde él mismo esperaba encontrarse en su regreso a la máxima categoría.

“Para este fin de semana, realmente espero que podamos dar un paso adelante. Traemos una nueva actualización en el alerón delantero, así que ojalá podamos cerrar un poco más la brecha”, apuntó Checo Pérez al ser cuestionado en el día de medios del Gran Premio de Bélgica sobre las expectativas del nuevo alerón que Cadillac presentará.

“De verdad necesitamos esa media segundo que pueda transformar nuestra situación, ya sabes, para poder meternos más en la pelea; por el momento, estamos un poco rezagados. Y obviamente, es algo que queremos pronto, especialmente ahora que Aston ha mejorado su ritmo para Hungría”.

El balance de la primera mitad de la temporada y las dificultades operativas

El proceso de adaptación y desarrollo de una estructura técnica completamente nueva ha traído consigo dificultades que han ralentizado el ritmo de evolución en comparación con los equipos más experimentados del paddock. Al ser cuestionado sobre las expectativas fijadas antes del arranque del año, Sergio Pérez fue claro en que necesitan dar pasos adelante para recuperar el tiempo pensado en el plan original.

“Para ser honesto, estoy un poco por detrás de donde pensé que íbamos a estar, porque realmente esperaba que avanzáramos mucho más... Obviamente, como pilotos de carreras, somos muy impacientes. Al formar parte de un equipo nuevo, un proyecto nuevo, te enfrentas a muchos desafíos diferentes”, reconoció el piloto.

Para el mexicano no existe un gran secreto de por qué el rendimiento aún no ha llegado. “Simplemente es una operación nueva, gente encontrando su lugar y no avanzando tanto como pensábamos que íbamos a avanzar desde el principio del año... Creo que todos estamos en un barco similar donde las cosas no funcionan tanto como se esperaba. Así que pruebas un concepto diferente esperando que marque la diferencia”.

A pesar de que Cadillac ha sido uno de los equipos que más piezas de actualizaciones lleva carrera a carrera, el mexicano considera que la posibilidad de luchar por el top 10 y la zona de los puntos no es algo que esté cercano.

“Por el momento, no. En este momento la brecha es demasiado grande. Estamos demasiado lejos para competir por puntos. Incluso si tengo una buena vuelta, como lo hice en Silverstone a tres vueltas, estamos a kilómetros de distancia”, finalizó.