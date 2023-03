"Pérez debe admitir que no puede vencer a Verstappen", dice Hakkinen

Cargar reproductor de audio

Sergio Pérez iniciará el próximo fin de semana en el Gran Premio de Bahréin su tercera temporada como piloto de Red Bull Racing, donde deberá medirse una vez más con Max Verstappen en cada salida a pista.

El piloto mexicano demostró a comienzos del campeonato pasado ser capaz de estar a la altura del neerlandés en más de una oportunidad, antes que el camino de desarrollo adoptado por el equipo se alejara del gusto conductivo de "Checo".

Pérez espera que la situación sea diferente este año, donde apunta a contar con un monoplaza que rinda tanto para él como para su compañero, algo que también sería el deseo de Red Bull, según se desprende de recientes declaraciones de Helmut Marko.

Sin embargo, Hakkinen asegura que Pérez no tiene oportunidad de vencer a Verstappen a lo largo de la próxima temporada.

"No llegas tan lejos si no crees que eres rápido. Pero cuando tienes a un compañero como Max, tienes que ser realista y mirar en el espejo. Tienes que admitir que no puedes vencer a Max. Se necesita algo casi sobrenatural para vencer a Max. Pérez será segundo. No hay dudas al respecto", dijo el bicampeón mundial finlandés en un análisis para Unibet.

Las palabras de Hakkinen fueron más lejos al calificar de "antideportivo" al de Guadalajara por supuestas acciones en la pista al obedecer órdenes de Red Bull, pese a que Pérez no ha estado involucrado en problemas de esa índole.

"Pérez es un buen compañero de equipo. Tiene permitido ser el travieso. Parece ser muy obediente. Lo que quiero decir con travieso es que algunas veces el equipo le pide hacer cosas, como hacer ir más lento a otros, y a Sergio no le importa".

"Lo hace, si el equipo lo quiere. Ya sea en la clasificación o en la carrera, él hará lo que le pidan hacer. Pienso que es antideportivo, pero si funciona, funciona. Es cuestión de la imagen de uno, sin embargo. Pero así es como son las cosas a veces", lanzó el ex piloto de McLaren.

Por último, Hakkinen no solo cree que Pérez no podrá con Verstappen, sino que piensa que no hay un piloto con la velocidad del neerlandés en la actual parrilla de la F1.

"Verstappen es un piloto muy fuerte, siempre lo ha sido. Ha trabajado muy duro para ser el piloto que es hoy. ¿Existe alguien actualmente más rápido que él en la pista? Lo dudo, no creo que haya. Los campeonatos han reforzado la confianza que tiene en sí mismo", aseguró.

