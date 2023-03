¿Qué necesita mejorar Checo Pérez? Horner: "¡Sus tiempos por vuelta!"

Cargar reproductor de audio

La lista de pilotos que se sientan en el mejor coche absoluto de la Fórmula 1 y aun así lo pasan mal es larga. Sergio Pérez está menos perdido al lado de Max Verstappen en Red Bull que sus predecesores Pierre Gasly y Alex Albon. Pero al mexicano también le cuesta encontrar las últimas décimas que Verstappen, de alguna manera, siempre le saca al coche.

Entonces, ¿qué tiene que hacer mejor el mexicano? El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, se mantiene firme y da su respuesta: "¡Sus tiempos por vuelta!".

Una frase poco halagadora, entonces. Después de todo, es seguro asumir que Checo Pérez no está conduciendo voluntariamente detrás de Verstappen.

"Max es un rival realmente duro, probablemente la referencia absoluta en la Fórmula 1", aclara Horner. "Pero Checo está ahora en su tercer año con el equipo. Tiene confianza, se siente cómodo y tiene que hacerlo lo mejor posible." Dijo de cara al Gran Premio de Bahréin de 2023.

"No se trata sólo de Max. Los pilotos de Fred [los pilotos de Ferrari del jefe de equipo Frédéric Vasseur] están pisando el acelerador, los pilotos de Mercedes están pisando el acelerador, un veterano bastante motivado en un coche verde también está pisando el acelerador. Va a ser una temporada emocionante y nos esperan grandes carreras".

Checo Pérez, esencial para el campeonato de constructores

Sergio Pérez, Red Bull Racing, 2ª posición, en la rueda de prensa Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Volviendo a Pérez: de cara a la temporada 2021, Red Bull se alejó de su filosofía anterior de confiar en jóvenes pilotos de su propio programa junior. Horner conocía a pilotos experimentados de la década de 2000, cuando David Coulthard y Mark Webber entraron en el equipo. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Cómo es ahora con un veterano?

"Esa fue la clave de su esfuerzo: su experiencia", dijo el piloto de 49 años. "Tal vez fue injusto para los otros dos pilotos tomarlos tan rápido. Checo ha tenido que romper algunos huesos duros de roer en su carrera. Siempre ha sido un jugador de equipo equilibrado en su carrera, y eso es lo que al final le ha traído hasta nosotros."

También menciona las cualidades de Pérez en el desarrollo del coche. Dice que siempre fue fácil trabajar con él en ese aspecto. "Todas esas fueron las razones por las que le trajimos con nosotros. Y cumple en todos los sentidos".

"Ganó dos carreras el año pasado y una el anterior. Jugó un papel clave en la victoria del campeonato de constructores. Es difícil para él con Max como compañero de equipo porque Max está dictando los pasos en la Fórmula 1 en este momento."

"Pero Checo es lo suficientemente maduro como para lidiar con ello y estoy seguro de que seguirá desarrollándose y tratando de mejorar su rendimiento. Ya lo vimos la temporada pasada. Es bueno ver que es competitivo. Por supuesto, no se trata sólo de una carrera, sino de 23".

"Eso será crucial. Porque como he dicho, no se trata sólo de Max, sino también de los pilotos de Fred, Mercedes y posiblemente Aston Martin. No puedes descartar a nadie".