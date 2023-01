Coulthard: 'Checo' Pérez debe defender su territorio ante Ricciardo

Cargar reproductor de audio

Sergio Pérez afrontará este año su tercera temporada como piloto de Red Bull Racing después de una muy sólida campaña 2022 en la que logró dos victorias, en Mónaco y Singapur, y quedó a las puertas del subcampeonato, cosechando 11 podios en 22 grandes premios.

El mexicano tendrá una nueva oportunidad de medirse con Max Verstappen, su compañero de equipo que irá por el tricampeonato, pero también tiene la novedad de que cerca estará Daniel Ricciardo tras la incorporación del australiano como tercer piloto de la escudería.

Ricciardo regresó en ese nuevo rol a Red Bull tras perder su lugar en McLaren para este año a manos de Oscar Piastri, y si bien en el equipo dejaron en claro en más de una ocasión que no representa una amenaza para "Checo" Pérez, podría convertirse en un factor a tener en cuenta en caso que suceda algo inesperado con el mexicano.

"'Checo' mirará por encima de su hombro y verá que hay un piloto reserva de verdad ahí", dijo Coulthard en referencia a Ricciardo en declaraciones a Balls.ie de Irlanda.

"Eso significa que Checo va a tener que vigilar de cerca su salud, su forma física y no enfermarse en alguna carrera", agregó el escocés.

Coulthard recordó cómo solía afrontar él mismo su lugar en la Fórmula 1 para evitar que le crezca una amenaza interna.

"Cuando estuve en McLaren, donde estuve nueve años, hacía todos los test y nunca me perdí una carrera, incluso cuando me bajaba del coche y no me sentía bien. Sabía que en el momento en que dejaba subir al coche a un piloto de pruebas, le daba la oportunidad de demostrar lo bueno que era. Tienes que defender tu territorio", explicó.

El ganador de 13 grandes premios también se refirió a la difícil tarea que tiene Pérez con Verstappen como compañero de equipo.

"Después de haber estado en una situación similar a la de Sergio, enfrentándome a Mika (Hakkinen) y Kimi (Raikkonen), no hay que dejar piedra sin mover. Entrenamiento físico, mental... La única forma de que mejore su velocidad de clasificación es en el coche o en el simulador", finalizó.

