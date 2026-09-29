"No hay mejor lugar": Checo Pérez revela su emoción por el Show Run con Cadillac en CDMX

Para Sergio Pérez, la semana del Gran Premio de la Ciudad de México representa la carrera más importante del calendario al reencontrarse con su público, pero en el 2026 será más especial con el Show Run sobre el Paseo de la Reforma ya confirmado por Cadillac.

Luego de su ausencia en el Gran Premio de la Ciudad de México durante la edición de 2025, el piloto tapatío volverá a sentir el calor de su público en uno de los escenarios más representativos del país, un lugar que ya le demostró su afecto en años anteriores.

La celebración del evento no solo servirá para festejar el retorno de Checo Pérez a la máxima categoría en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sino también para una celebración especial para él y, que mejor escenario que el Ángel de la Independencia, una de las postales más icónicas del país ante el mundo.

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Rodar por las calles de la capital mexicana despierta un profundo sentido de pertenencia y orgullo para el integrante de Cadillac, quien valora el respaldo incondicional que recibe cada vez que corre en su territorio.

"Correr en Reforma frente a los fans siempre es una sensación increíble, pero hacerlo con Cadillac Formula 1 Team durante nuestra primera temporada juntos lo hace aún más especial”, dijo el mexicano, dejando en claro que este nuevo capítulo en su trayectoria deportiva ha revitalizado su pasión por el automovilismo.

Más allá del espectáculo visual y el rugido de los motores, el evento gratuito servirá para conmemorar una cifra histórica que lo consolida como un referente del deporte motor: sus 300 Grandes Premios, una cifra que demuestra su longevidad en una categoría donde ha tenido que luchar contracorriente en diversas ocasiones.

“Alcanzar los 300 Grandes Premios es un momento muy importante en mi carrera, y no hay mejor lugar para comenzar esta celebración que de regreso en las calles de la Ciudad de México, junto a los aficionados que me han apoyado en cada paso del camino. Estoy deseando llevar la fiesta a Reforma y comenzar una increíble semana de carrera", señaló Sergio Pérez.