Coulthard: "A Checo Pérez le falta media décima, como me sucedió a mí"

Sergio Pérez comenzó de muy buena manera la temporada 2023 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahréin, donde el mexicano se mostró muy competitivo desde el comienzo del fin de semana en el circuito de Sakhir.

Sin embargo, todo lo bueno realizado por Pérez no fue suficiente para batir a Verstappen, quien se mostró en una forma superior cuando más importó, la sesión de clasificación y la carrera.

El piloto neerlandés le ganó la pole position a "Checo" por solamente 0s138 en la Q3 de la clasificación, mientras que el domingo en la carrera una buena salida de Charles Leclerc con neumáticos nuevos hizo caer a Pérez al tercer lugar en el inicio. Una vez que el de Guadalajara logró dejar atrás al piloto de Ferrari, Verstappen ya estaba lejos para intentar luchar por la victoria.

En una entrevista con Hindustan Times de la India durante una reciente exhibición que realizó con Red Bull en la ciudad de Bombay, Coulthard se comparó a sí mismo con Pérez al referirse al enfrentamiento que tiene el mexicano con Verstappen, haciendo un paralelismo con lo que le tocó a él ante Mika Hakkinen y Kimi Raikkonen durante sus años en McLaren.

"Sergio Pérez es un piloto con mucho talento, pero hay libros de récords que nos dicen que le falta esa media décima, o el número que sea, que tiene Max. Igual que a mí me faltaba esa media décima respecto a Mika y Kimi. Los hechos no mienten", señaló el ganador de 13 grandes premios de F1.

Kimi Raikkonen, delante de David Coulthard en el GP de Malasia de 2002. Photo by: DaimlerChrysler

Pese a esa afirmación, al ser preguntado ante qué piloto de la parrilla actual le gustaría medirse, Coulthard no duda en elegir al bicampeón reinante de la máxima categoría.

"No porque crea que podría ganarle, pero siempre he querido compararme con los mejores, no esconderme de los mejores. Admiro el éxito. Admiro el compromiso. Admiro la ética del trabajo".

Al explayarse sobre Verstappen, Coulthard destacó que el neerlandés debió ganarse su lugar para llegar a la F1 a pesar que su padre, Jos Verstappen, había competido previamente.

"No le regalaron un camino hacia la F1. Tuvo que esforzarse", dijo el escocés.

"Ha trabajado muy duro al principio de su carrera. Y una y otra vez ha demostrado que tiene ese espíritu de lucha, que no se asusta ante ningún competidor. Su ética de trabajo en la pista, junto con su talento natural, le han dado una ventaja sobre muchos de sus competidores", finalizó.

