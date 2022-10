Pérez: Hay quien cree que un mexicano no puede luchar con los mejores

Cargar reproductor de audio

Sergio Pérez llega a Japón con impulso tras su reciente victoria en Singapur, donde se exhibió en el complicado circuito urbano para lograr su cuarto triunfo en la Fórmula 1, el tercero en una pista callejera.

El mexicano ha visto cómo algunas críticas cambiaban en la última semana, y sus aficionados han destacado cómo se lo ha juzgado, en muchas ocasiones de manera exagerada, por haber estado en ocasiones lejos de Max Verstappen esta temporada.

En la previa del GP de Japón, a Pérez le preguntaron si consideraba que los pilotos latinos recibían más críticas que el resto, en un mundo de la F1 donde hay un claro acento británico. Recientemente Fernando Alonso había sacado el tema, tras disculparse por llamar 'idiota' a Hamilton y decir que los comentarios que otros rivales hacen a Pérez, Sainz o él son considerados más en broma.

Y Pérez está completamente de acuerdo con él: "Creo que cada vez que tienes una mala carrera, o una mala racha como cualquier otro piloto, a veces, con los pilotos latinos se escuchan más críticas".

"Otros pilotos tienen problemas similares y apenas se ha hablado de eso. Así que sí, a veces me siento así, me he sentido así a lo largo de mi carrera".

El de Red Bull quiso ver el lado positivo de eso, y restó importancia a esas críticas: "Sí, creo que vale la pena señalarlo, pero al mismo tiempo, es la belleza de nuestro deporte, tener eso junto a los medios. Somos un gran deporte y como deportista, siempre entiendes eso como una especie de motivación. Nada absolutamente más que eso".

Su respuesta generó la siguiente pregunta, si cuando llegó a Europa sintió prejuicios por proceder del continente americano. Y aunque el de Guadalajara lo negó, sí mostró sí reveló que muchas veces se ha sentido ninguneado por ser mexicano: "No, para ser sincero no sentí prejuicios al llegar a Europa. Pero sentí que a veces no te toman en serio. A veces, la gente dice bueno, solo es un mexicano, y es flojo, por cultura, etc., etc. Es como que solo por ser mexicano, no puedes competir con las mejores personas del mundo. A veces sentí eso, especialmente en los primeros años. Pero por otro lado, siempre es bueno demostrar que cualquiera puede estar ahí arriba".

Podio: segundo lugar Charles Leclerc, Ferrari, ganador Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

El #11 espera que sus éxitos sean un espejo en el que se puedan mirar los jóvenes pilotos mexicanos: "Eso sería increíble, espero mostrarle a la generación joven que puedes venir de México y llegar hasta la cima. Tienes que ir a una edad muy temprana a Europa, en primer lugar, para poder competir con los mejores pilotos, con condiciones climáticas similares, todo ese tipo de cosas que solo tienes en Europa, no en cualquier otro lugar. Y sí, deben creer en sí mismos y que pueden hacer un trabajo aún mejor que el que estoy haciendo yo. Realmente espero que esto anime a más mexicanos a hacer eso".

Respecto a la cita de este fin de semana en Suzuka, Pérez espera poder continuar con el buen rendimiento mostrado en el Marina Bay hace apenas unos días, y no ve razones para no repetir: "Creo que durante la temporada hemos mostrado ser competitivos también en circuitos no urbanos. No veo por qué no podemos retomarlo y seguir adelante. Trabajamos muy duro durante ese último pequeño descanso con los ingenieros, con el equipo, para asegurarnos de que podamos volver fuertes".

A falta de cinco carreras, Pérez es tercero en el campeonato de pilotos 2022, a solo dos puntos de Charles Leclerc (237 puntos del monegasco frente a sus 235) y 32 puntos por delante de George Russell, cuarto.

