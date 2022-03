Pérez, decepcionado con Netflix: "Este año no haré tanto"

Cargar reproductor de audio

Drive to Survive ha sido un gran éxito para la Fórmula 1 desde su aparición en 2019 en Netflix, permitiendo la llegada de nuevos fanáticos en todo el mundo y siendo la causa para una gran expansión especialmente en el mercado de Estados Unidos, que históricamente ha sido esquivo para la máxima categoría.

Sin embargo, a menudo ha sido criticada por aficionados de la F1 y miembros del Gran Circo por considerar que se exageran el drama, las rivalidades y no refleja la realidad del mundo de la categoría. Puntualmente en la cuarta temporada estrenada el pasado 11 de marzo, las opiniones en contra han sido más fuertes que en años anteriores.

Hablando desde Bahréin, donde este fin de semana inicia la temporada 2022 de Fórmula 1, Sergio Pérez dijo que cree que Netflix se preocupó por inventar drama y no aprovechó la pelea por el campeonato que protagonizaron Lewis Hamilton y Max Verstappen, que se definió en la última vuelta de la carrera final tras una año con muchos incidentes y duelos en pista.

"Realmente pensé que tenían la mejor temporada de la Fórmula 1 (para trabajar) y siento que probablemente fallaron un poco en la historia y en la forma en que la presentaron", dijo Pérez en declaraciones que reproduce ESPN.com.

"Trataron de crear demasiado drama, que la temporada ya tenía. La temporada tenía suficiente drama, ¿sabes?", insistió.

El piloto de Guadalajara confesó incluso que no terminó de ver la cuarta temporada de Drive to Survive al quedar decepcionado porque esperaba que sea la mejor de todas.

"Probablemente han ido demasiado lejos en esta última temporada. Pensé que iba a ser la mejor temporada, pero para ser totalmente sincero no he terminado (de verla)", aseguró.

Además, Pérez se mostró molesto con la producción de la serie porque dedicó tiempo a grabar contenido especial que luego no apareció, lo cual lo llevó a decir que en 2022 ya no se comprometerá tanto con Drive to Survive.

"Sí, para ser honesto, hice mucho para ellos el año pasado", dijo el piloto de Red Bull Racing.

"Este año, definitivamente no voy a hacer tanto. Es mucho (tiempo de) medios (para comprometerse). Así que si puedo escapar y hacer menos medios, lo haré", comentó.

De todos modos, Pérez reconoció el valor que ha tenido la serie de Netflix para la F1 con la llegada de nuevos fans, si bien destacó que no es para quienes siguen habitualmente el campeonato.

"Creo que es un gran tema en todo el mundo. Personalmente creo que es algo muy bueno para el deporte para los nuevos aficionados, pero creo que la gente que realmente entiende el deporte puede ver las carreras", finalizó.