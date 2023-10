Checo Pérez, sobre sus problemas y lo que necesita del Red Bull

Sergio Pérez ha tenido un rendimiento muy por debajo del que se espera de él en los recientes Grandes Premios de Japón y Qatar, donde además se ha visto enredado en diversos incidentes y ha cosechado apenas un punto entre las dos rondas.

De cara a la visita de la Fórmula 1 al Circuito de las Américas de Austin este fin de semana, el piloto mexicano ahondó sobre las dificultades que enfrentó tanto en Suzuka como en Losail después de haber realizado un intenso trabajo en la fábrica de Red Bull en Milton Keynes para entender los problemas.

"Creo que las dos últimas carreras en particular estuvimos perdidos. Creo que hemos vuelto a ello. He tenido muy buenos días con mis ingenieros, tengo un buen apoyo del equipo. Y creo que ha llegado el momento de recuperarnos", dijo.

"Básicamente, era importante para nosotros entender dónde fue tan mal. Y una vez que analizamos los últimos fines de semana, con el evento sprint, por ejemplo, en Qatar, si no tienes una buena puesta a punto de inmediato, puedes perderte fácilmente. Y es lo que nos pasó a nosotros. Creo que nos perdimos en Qatar. Pero así es el deporte, ya sabes, tienes un buen fin de semana, un mal fin de semana. No hemos sido capaces de conseguir esa consistencia durante todo el año. Pero hay cinco carreras en las que las cosas pueden cambiar para nosotros", agregó.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez viene de dos fines de semana de F1 muy difíciles.

Al ser preguntado por las diferencias respecto a cuando podía ser muy competitivo a principios de temporada y sus recientes dificultades, Pérez respondió: "Los dos últimos fines de semana han sido extraordinarios de una manera en que llegamos al circuito, no nos sentimos cómodos y tomamos direcciones que lo hicieron aún peor. Tan simple como eso. Creo que hay algunos desarrollos también. Y además hay algunos ajustes que hemos estado haciendo que no son tan naturales como lo eran antes".

Consultado sobre lo que necesita para volver a sentirse a gusto en el monoplaza, Pérez indicó: "Creo que es principalmente el ingreso a las curvas. El agarre en el ingreso a la curva que necesito que sea un poco diferente".

Pérez realizó un intenso trabajo en Milton Keynes como preparación para el Gran Premio de Estados Unidos, algo que Christian Horner, jefe de Red Bull, dijo que el mexicano nunca había hecho y el propio "Checo" lo ratificó.

"No, no, fue bastante intenso. Pero no fue sólo con el simulador. Se trató de reuniones con ingenieros, todo un grupo de ingenieros. Fue muy positivo hacer eso y dar mi opinión en persona a todos y cada uno de los ingenieros", comentó.

El hecho de contar nuevamente con un fin de semana de carrera sprint, que reduce la actividad a solamente una sesión de entrenamientos, Pérez admite que no es lo ideal para su situación, pero se ilusiona con demostrar en la pista todo el trabajo que hizo fuera de ella.

"No ayuda, ya sabes, cuando no estás tan confiado como deberías con el coche, pero es lo mismo para todos. Realmente espero que el trabajo que hemos hecho durante la semana pueda dar sus frutos", finalizó.

