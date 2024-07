Que Sergio Pérez no consiga hacer pie con el RB20 de Red Bull Racing es sin duda un problema para el piloto mexicano y para la escudería de Milton Keynes, pero también genera interés a lo largo del paddock para tratar de entender la situación.

"Checo" Pérez tuvo un sólido comienzo de campeonato en el que subió al podio en cuatro de los primeros cinco grandes premios –además de un top 3 en la carrera sprint de China-, pero se vino abajo verticalmente en cuanto a sus resultados desde el Gran Premio de Emilia Romagna.

Desde entonces, el piloto de Guadalajara solo obtuvo un séptimo puesto como su mejor resultado en los últimos seis grandes premios, entre los que cosechó tres eliminaciones en Q1, dos abandonos y otra carrera fuera de los puntos.

Pierre Gasly puede relacionarse con el momento actual de presión por rendir en que se encuentra Pérez, ya que el francés vivió momentos difíciles en el breve período que estuvo en Red Bull, más precisamente las primeras 12 carreras de la temporada 2019, antes de ser reemplazado por Alex Albon y enviado de regreso a lo que hoy es la escudería RB.

De todos modos, Gasly no ve similitudes entre lo que le tocó a él cuando compartió equipo con Max Verstappen y lo que vive actualmente Pérez.

"En primer lugar, creo que mi situación era muy diferente a la de Checo, pero creo que ahora mismo está bajo mucha presión", dijo el actual piloto de Alpine en Silverstone en declaraciones que reproduce PlanetF1.com.

"Realmente no sé qué decir para ser justo. Es un buen piloto, todo el mundo lo sabe, pero parece que no consigue hacer las cosas bien, ya sea por sí mismo o por el equipo. No lo sé y no puedo hacer comentarios al respecto".

Gasly piensa que lo que le sucede a Pérez es que no consigue sentirse bien con el monoplaza de Red Bull, y eso termina por afectar todo su rendimiento.

"En última instancia, su problema en este momento es que no siente el coche", continuó.

"Siempre que te sientes fuerte con un coche tienes, por la razón que sea, un mal fin de semana. El fin de semana siguiente, vuelves, te sientes bien, das vueltas fuertes y ni siquiera piensas en ello".

"Pero parece que no es capaz de sacar el máximo rendimiento, no sé si por su parte o por la del equipo. Pero está claro que hay algo que falta en este momento entre los dos", finalizó.