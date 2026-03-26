Sergio Pérez asegura que tanto él como su compañero Valtteri Bottas están rindiendo "a un nivel muy alto" al regresar a la parrilla de la Fórmula 1 con el nuevo equipo Cadillac después de un año de ausencia.

Cadillac eligió a una dupla de pilotos veterana para debutar en la máxima categoría este año como el 11° equipo del campeonato, y está aprovechando la experiencia de Pérez y Bottas para guiar a la escudería.

De todos modos, el inicio no está siendo fácil, tal como se esperaba para un equipo completamente nuevo, pero el Gran Premio de China marcó un hito para Cadillac, ya que sus dos coches llegaron a la meta, a pesar de un incidente entre Pérez y Bottas en la vuelta inicial.

Al analizar el comienzo de temporada del equipo, Mario Andretti, director del consejo de Cadillac F1 y campeón mundial de F1 en 1978, dijo que ambos pilotos estaban "un poco oxidados".

"Para ser sincero, creo que los dos están un poco oxidados. Ambos llevan al menos una temporada fuera de la cabina. Con el nuevo paquete y todo lo demás, están siendo muy cautelosos, ya saben, solo para participar, y no complicar las cosas saliendo a la pista y generando más trabajo del necesario", comentó en el podcast Drive to Wynn.

"Pero, por los comentarios iniciales, está claro que creo que nos falta algo de carga aerodinámica, especialmente estabilidad trasera. Eso es lo que no paro de oír de ambos y cosas por el estilo".

Sergio Pérez, Cadillac Racing, el jueves en Suzuka. Photo by: Lars Baron / Getty Images

Al llegar a Suzuka el jueves para el Gran Premio de Japón, Checo Pérez fue preguntado por Motorsport.com durante su encuentro con los medios sobre cómo calificaba su rendimiento tras los comentarios de la leyenda estadounidense.

"Para ser honesto, creo que hemos estado rindiendo a un nivel muy alto. Especialmente, estaba muy contento con mi fin de semana en Melbourne, mi primera clasificación. Estaba bastante satisfecho con eso".

"En la carrera tuvimos escenarios muy diferentes, sufrimos mucho daño. Así que no ha sido algo realmente sencillo. Shanghái no fue un fin de semana sencillo, tuve mucho daño en la carrera".

"No he tenido un fin de semana completo, por así decirlo, pero creo que en términos de mi desempeño estoy bastante contento. Al regresar, inmediatamente estuve al ritmo en un par de días. Creo que estoy en un buen lugar en lo que respecta a mi conducción", concluyó.

Sobre los aspectos a mejorar dentro de Cadillac de cara a la cita de este fin de semana en Suzuka, el piloto de Guadalajara considera que el foco debe estar en la fiabilidad del coche.

"Creo que en todas partes. Primero que todo, la confiabilidad. Hemos tenido muchas dificultades, muchos problemas con la bomba de combustible. Hemos tenido muchos problemas con el despliegue".

"No hemos podido realmente sacar el máximo provecho de ellos. Realmente espero que podamos superar todos esos pequeños problemas. Creo que todos estamos aprendiendo con estas nuevas regulaciones", concluyó.

Las fotos del jueves del Gran Premio de Japón