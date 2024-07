Checo Pérez responde a la postulación de Tsunoda a Red Bull F1

Sergio Pérez supo desde el primer día en que llegó a Red Bull que se encontraba en uno de los asientos más codiciados por sus colegas pilotos a lo largo y ancho del paddock de la Fórmula 1.

Sin embargo, mientras el mexicano lucha por mejorar su rendimiento luego de entregar en las últimas seis rondas del campeonato resultados muy pobres para las expectativas del equipo, hubo un piloto en particular que se postuló abiertamente para tomar su lugar.

En la previa del Gran Premio de Hungría de este fin de semana, Yuki Tsunoda declaró que estaba “listo” para subir a Red Bull desde RB, la escudería junior de la marca, en caso de ser convocado.

"Sí, por supuesto. De lo contrario, no habrían anunciado mi asiento (para 2025 en RB) a principios de este año", dijo al ser preguntado si se sentía preparado y merecedor de un ascenso en caso que Red Bull decida desplazar a Pérez.

"Me siento preparado en comparación con los últimos tres años y para luchar contra los equipos punteros, posiciones más altas, incluso con Max (Verstappen). Al final, son ellos los que van a decidir, y no es algo que yo pueda controlar, así que sólo me centro en lo que tengo que hacer las dos próximas carreras", agregó Tsunoda, quien hasta calificó como "raro" que Liam Lawson, actual piloto de reserva de Red Bull, sea una posible opción antes que él.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team Photo by: Red Bull Content Pool

Los comentarios de Tsunoda no pasaron por alto en el circuito de Hungaroring y "Checo" Pérez fue consultado al respecto.

"Bueno, creo que a muchos pilotos les encantaría tener mi asiento. Ya sabes, es obvio", aseguró el piloto de Guadalajara.

Cuando se le señaló que las palabras de Tsunoda llegaban de parte de un colega, Pérez insistió en que era lógico el deseo del piloto japonés.

"Es uno de los mejores asientos y es normal que Yuki quiera ascender. Creo que es normal, ya sabes, cuando estás en un asiento inferior, quieres subir. Es parte de la naturaleza del deporte. No tengo nada en contra. Creo que es bueno tener grandes ambiciones en este deporte", finalizó el de Guadalajara.